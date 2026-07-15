IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, किए गए 4 बड़े सुधार; टिकट बुक करने में यात्रियों को होगी आसानी

IRCTC New Website: IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्शन आज रात 9 बजे लॉन्च किया जा रहा है ताकि लोग वेबसाइट का नया लुक और फील देख सकें और फीचर्स पर फीडबैक दे सकें. इसे इस लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है: https://www.irctc.co.in/eticket/। बीटा वर्शन का लिंक मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी दिया गया है. वेबसाइट में इन सुधारों के बारे में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) के स्टूडेंट्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत के दौरान बताया.

IRCTC वेबसाइट सबसे पहले 2002 में लॉन्च हुई थी और अभी यह वेबसाइट हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट हैंडल करती है. नई वेबसाइट में नया साफ यूजर इंटरफेस और आसान यूजर एक्सपीरियंस है.

IRCTC ने बीटा वर्शन में चार बड़े सुधार किए हैं:

1.⁠ ⁠Captcha: कोई फालतू कैप्चा नहीं. कोई फालतू पॉप अप नहीं. कोई चमकता हुआ ग्राफ़िक्स नहीं. कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नहीं.

2.⁠ ⁠सीट की उपलब्धता: सभी क्लास में दिखेगी.

3.⁠ ⁠तेज़ चेकआउट: बुक करने के स्टेप्स कम हो जाएंगे.

4.⁠ ⁠आसान रिपीट बुकिंग: पैसेंजर की डिटेल्स सेव हो जाएंगी.

स्टूडेंट को डिजाइन प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उन्होंने वेबसाइट के लुक और फील को बेहतर बनाने के सुझाव दिए. इसके बाद मिले फीडबैक के आधार पर नई वेबसाइट ट्रायल के लिए तैयार है. बीटा वर्शन यूज़र्स को ज़रूरी सुधारों पर और फीडबैक देने में मदद करेगा, जिसे कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए आगे के रिलीज में अपडेट किया जा सकता है. बहुत जल्द, IRCTC वेबसाइट को आने वाले नए पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा.

चूंकि पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी साथ-साथ बदला जा रहा है, इसलिए पूरी तरह से काम करने वाला नया IRCTC पोर्टल कुछ ही हफ्तों में उपलब्ध होगा.

इसके साथ ही, हम दशकों पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी नया बना रहे हैं, जो अलग-अलग ट्रेन बुकिंग ऐप्स को पावर देता है. इसके लिए बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि अपग्रेडेशन के इस पूरे सफर में सिस्टम को ऑपरेट करना था. हम बहुत जल्द नया पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन भी लॉन्च करेंगे. हम अपने यूज़र्स से नए डिजाइन पर कीमती सुझाव और फीडबैक देने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें IRCTC वेबसाइट को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.