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IRCTC New Feature: वेटिंग टिकट वालों के लिए बड़ी राहत, चलती ट्रेन में मिलेंगी खाली सीटें

How to Find Empty Seats in Train: IRCTC के Current Reservation फीचर से यात्री ट्रेन में खाली सीटें आसानी से चेक कर सकते हैं. इससे कोच-वाइज उपलब्धता दिखती है और वेटिंग टिकट वालों को सीट मिलने में मदद मिलती है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 14, 2026 12:56:39 PM IST

IRCTC New Feature: वेटिंग टिकट वालों के लिए बड़ी राहत, चलती ट्रेन में मिलेंगी खाली सीटें


How to Find Empty Seats in Train: भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. खासकर त्योहारों, छुट्टियों और वीकेंड के समय ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. ऐसे में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और कई यात्री वेटिंग टिकट के सहारे यात्रा करते हैं. इसी स्थिति में खाली सीट की जानकारी बहुत काम आती है, जिसे अब ऑनलाइन आसानी से देखा जा सकता है.

IRCTC यात्रियों को ट्रेन में खाली सीट और कोच-वाइज उपलब्धता देखने की सुविधा देता है. इस फीचर की मदद से यात्रियों को बार-बार टीटीई से पूछने या अलग-अलग कोच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये सिस्टम खासकर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जिनके पास वेटिंग टिकट होता है और वे यात्रा के दौरान सीट मिलने की उम्मीद रखते हैं.

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 Current Reservation Availability से ऐसे करें सीट चेक

अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेन में कौन-सी सीट खाली है, तो IRCTC की ‘Current Reservation Availability (CRA)’ सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या किसी अधिकृत रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन का नंबर या नाम दर्ज करना होता है. साथ ही यात्रा की तारीख भी चुननी होती है.

 बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन भरना जरूरी

इसके बाद आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य स्टेशन (destination) भरना होता है. जैसे ही ये जानकारी पूरी होती है, आपको ‘Current Availability’ या ‘Current Reservation’ का ऑप्शन दिखाई देता है. रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट समय-समय पर अपडेट होता रहता है, जिसमें खाली और आवंटित सीटों की जानकारी होती है. इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कोच और क्लास में सीट उपलब्ध है.

 खाली सीट मिलने पर क्या करें

स्क्रीन पर आपको ये जानकारी मिल जाती है कि किस क्लास में कितनी सीटें खाली हैं. अगर सीट उपलब्ध दिखती है, तो आप TTE से संपर्क करके सीट अलॉटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं.

ध्यान रहे कि खाली सीट दिखने का मतलब ये नहीं है कि सीट अपने आप मिल जाएगी. अंतिम निर्णय और सीट का आवंटन रेलवे नियमों के अनुसार TTE द्वारा ही किया जाता है. 

Tags: How to Find Empty Seats in Trainindian railwayIRCTC New Feature
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