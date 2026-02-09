IRCTC e-pantry Service: आईआरसीटीसी में ई-पेंट्री सेवा की शुरूआत, रेल यात्रियों को होगा फायदा; यहां जानें कैसे करें बुकिंग?

IRCTC e-pantry Service: आईआरसीटीसी ने हाल ही में ऐसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों की सुविधा के लिए ई-पैंट्री भोजन बुकिंग सुविधा शुरू की है. जिनमें भोजन टिकट के किराए में शामिल नहीं होता है. ई-पैंट्री एक डिजिटल समाधान है, जिसके माध्यम से पैंट्री वाली चुनिंदा ट्रेनों में भोजन पहले से बुक किया जा सकता है.

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में ई-पैंट्री सेवा शुरू होने से यात्री अब अपने भोजन की अग्रिम बुकिंग करके सुगम यात्रा कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी (IRCTC) के टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म (www.irctc.co.in) में एकीकृत इस सुविधा से कन्‍फर्म, आरएसी या आंशिक रूप से कन्‍फर्म टिकट वाले यात्रियों को मानक भोजन और रेल नीर का पहले ही आदेश दे दिया जा सकता है. जिसे पैंट्री कार के कर्मचारी सीधे उनकी सीटों पर पहुंचाते हैं.

ई-पैंट्री के लिए कैसे करें बुकिंग?

बुकिंग: यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट (www.irctc.co.in) पर बुकिंग प्रक्रिया के दौरान, कन्‍फर्मेशन पृष्ठ या “बुक्‍ड टिकट हिस्‍ट्री” सेक्‍शन से ई-पैंट्री भोजन विकल्प चुन सकते हैं.

कन्‍फर्मेशन: बुकिंग के बाद, यात्रियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से एक कन्‍फर्मेशन संदेश और मील वेरिफिकेशन कोड (एमवीसी) प्राप्त होता है.

भोजन वितरण: यात्रा के दिन, यात्री एमवीसी विक्रेता के साथ साझा करते हैं, जो पहले से ऑर्डर किया गया भोजन सीधे उनकी सीट पर पहुंचाता है.

ई-पेंट्री सेवा की प्रमुख विशेषताएं-

डिजिटल मील बुकिंग: यात्री आसानी से ऑनलाइन स्टैंडर्ड मील या रेल नीर बुक कर सकते हैं, जिससे यात्रा के दौरान भोजन की डिलीवरी सुनिश्चित हो जाती है.

कैशलेस भुगतान: डिजिटल भुगतान विधियों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, जिससे यात्रा के दौरान नकद लेनदेन की जरूरत नहीं रहती है.

सत्यापित डिलीवरी: भोजन सही यात्री तक पहुँचाया गया है, इसकी पुष्टि के लिए मील वेरिफिकेशन कोड (एमवीसी) का उपयोग किया जाता है.

पारदर्शिता और ट्रैक करने की सुविधा: सभी भोजन ऑर्डर डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं, जिससे अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है.

डिलीवरी न होने पर रिफंड: यदि बुकिंग के अनुसार भोजन डिलीवर नहीं किया जाता है, तो यात्रियों को रिफंड का अधिकार है. कैंसलेशन और रिफंड की जानकारी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी.

