Indian Railways: कब-कब ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं करवा सकेंगे, रेलवे ने जारी की एडवाइजरी; फटाफट नोट कर लें टाइमिंग

Indian Railway News: इस स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं भारतीय रेलवे की ताजा एडवाइजरी के बारे में, क्योंकि 6 घंटे तक रेलवे आरक्षण समेत कई सुविधाएं बंद रहेंगी.

October 31, 2025

Railway News: अगर आप भी ट्रेन का सफर करते हैं और टिकट रिजर्वेशन कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. रिजर्वेशन  से पहले भारतीय रेलवे (Indian Railway) द्वारा जारी ताजा एडवाइजरी भी जान लीजिए. इसमें बताया गया है कि रेलवे का रिजर्वेशन कब, कितनी तारीख और कितने बजे तक बंद रहेगा. ऐसे में लोग ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन नहीं करा सकेंगे. 

भारतीय रेलवे (Indian Railway)  ने हाल ही एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि 1-2 नवंबर की मध्य रात्रि को टिकट रिजर्वेशन कराने में काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ेगा. कुल मिलाकर ट्रेन का टिकट नहीं हासिल कर पाएंगे. इस तरह नवंबर महीने के पहले ही दिन/तारीख को ट्रेन यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग रिजर्वेशन में दिक्कत आने वाली है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, टिकट बुकिंग रिजर्वेशन के साथ-साथ पूछताछ करने और  फिर  पीएनआर स्टेटस चेक करने में परेशानी आने आएगी. इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन, करंट टिकट बुकिंग और चार्टिंग में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. 

6 घंटे तक IRCTC ऐप और वेबसाइट भी रहेगी बंद!

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 1-2 नवंबर को रेलवे का टिकट बुकिंग रिजर्वेशन (Indian Railway IRCTC ticket booking) बंद रहेगा. 6 घंटे तक IRCTC ऐप और वेबसाइट भी ठप रहेगी. इसके चलते न केवल टिकट रिजर्वेशन बंद रहेगा, बल्कि रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी यात्रियों को नहीं मिल पाएगी. बताया जा रहा है कि शनिवार (1 नवंबर, 2025) की देर रात से लेकर रविवार (2 नवंबर, 2025) को सुबह रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम से लेकर पूछताछ समेत अन्य सेवाएं करीब 6 घंटे के लिए बंद रहेगी. 

क्या-क्या रहेगा बंद

  1. रेलवे टिकट बुकिंग रिजर्वेशन
  2. पूछताछ
  3.  टिकट कैंसिलेशन
  4.  करंट टिकट बुकिंग
  5.  चार्टिंग
  6.  पीएनआर स्टेटस 
  7.  IRCTC की वेबसाइट काम करेगी
  8.  रेलवे से जुड़े ऐप भी बंद रहेंगे
  9.  पूरा रेलवे सिस्टम ठप रहेगा

आखिर क्यों रहेगी IRCTC ऐप और वेबसाइट ठप

भारतीय रेलवे से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कोलकाता स्थित IRCTC और CRIS के सर्वर में डेटा कंप्रेशन और तकनीकी अपग्रेडेशन के काम के चलते 1-2 नवंबर की मध्य रात्रि को यह शटडाउन रहने वाला है. रेलवे इस दौरान तकनीकी गड़बड़ियों को कम करने और बेहतर अनुभव देने के लिए इस तरह से एक्सरसाइज करेगा. इससे बुकिंग प्रक्रिया तेज होगी और डेटा सिक्योरिटी में सुधार होगा.  सर्वर डाउन होने की दिक्कत भी दूर होगी. मेंटिनेंस वर्क से रेलवे के डेटाबेस जैसे पीएनआर फाइलें और रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स अधिक सुरक्षित होंगे. 

कौन-कौन सी सर्विस रहेगी बंद?

1 नवंबर की रात 11:45 बजे से लेकर 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक आप  IRCTC वेबसाइट और ऐप से न तो टिकटों की बुकिंग कर पाएंगे और न ही कैंसिल. प्लेटफॉर्म पर टिकट काउंटर से भी टिकटों की बुकिंग, पूछताछ नहीं हो सकेगी. 139 पूछताछ सिस्टम भी बंद रहेगा. करंट रिजर्वेशन और चार्टिंग सिस्टम भी इस दौरान ठप रहेगा. PRR स्टेटस भी चेक नहीं कर पाएंगे. Railway के विभिन्न मोबाइल ऐप्स और प्राइमस एप्लिकेशन भी इस दौरान काम नहीं करेंगे.

