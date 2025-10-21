सस्ते में बन जाइए श्रवण कुमार, IRCTC दे रहा मौका! सीमित बजट में अपने माता-पिता को करवायें इन पवित्र स्थलों की यात्रा

उत्तर भारत की पवित्र यात्रा का अनुभव अब और आसान हो गया है. IRCTC ने एक खास आध्यात्मिक पैकेज पेश किया है, जो आपको वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और बोधगया जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सैर कराएगा. इस यात्रा में मंदिरों, घाटों और बौद्ध तीर्थ स्थलों की गहराई तक झांकने का मौका मिलेगा और सबसे खास बात, इसमें आपको दर्शन टिकट या बुकिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन यह पैकेज केवल तीर्थयात्रा से कहीं अधिक अनुभव कराने वाला है.

दरअसल, आईआरसीटीसी टूरिज्म ने एक विशेष आध्यात्मिक पैकेज, “होली काशी टूर” लॉन्च किया है। यह पैकेज उन यात्रियों के लिए है जो उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों को गहराई से देखना चाहते हैं। इस टूर में वाराणसी (उत्तर प्रदेश), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), अयोध्या (उत्तर प्रदेश) और बोधगया (बिहार) जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं.

इस पैकेज के तहत, यात्रियों को प्राचीन मंदिरों, प्राचीन घाटों और बौद्ध तीर्थस्थलों के दर्शन कराए जाएँगे. सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों को दर्शन टिकट या अन्य सेवाओं की बुकिंग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी सुविधाएँ पहले से ही पैकेज में शामिल हैं. यह टूर उन लोगों के लिए एकदम सही है जो सीमित बजट में आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं.

पैकेज में क्या शामिल है

आईआरसीटीसी के पैकेज ऑफ़र में आमतौर पर उड़ानें, होटल आवास, स्थानीय स्थानांतरण, निर्देशित दर्शनीय स्थलों की यात्रा और कुछ भोजन शामिल होते हैं. इस पैकेज में, आईआरसीटीसी शहर-दर-शहर यात्रा (कुछ दक्षिणी शहरों से उड़ानें निर्धारित हैं) की पेशकश कर रहा है. इस टूर में होटल आवास, स्थानीय कोच भ्रमण और प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्देशित दौरे शामिल हैं.

विशिष्ट सुविधाएँ और कमरे की श्रेणियाँ आपके प्रस्थान बिंदु और पैकेज के अनुसार निर्धारित होती हैं, इसलिए कीमतें और सुविधाएँ शहर-दर-शहर अलग-अलग हो सकती हैं. IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध काशी के समान पैकेज भी ये मानक सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिनकी कीमतें और प्रस्थान स्थान अलग-अलग होते हैं.

यह यात्रा कितने समय की होगी?

इस यात्रा में कुछ नई सुविधाएँ हैं. यह यात्रा, जो 18 नवंबर, 2025 को कोयंबटूर से शुरू होगी, 23 नवंबर, 2025 तक चलेगी. यह कुल पाँच रातें और छह दिन की होगी.

