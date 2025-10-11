IRCTC का तोहफा! 7 दिन की यात्रा में पोर्ट ब्लेयर और हैवलाक की करें सैर
IRCTC का तोहफा! 7 दिन की यात्रा में पोर्ट ब्लेयर और हैवलाक की करें सैर

IRCTC ने लखनऊ से अंडमान (Andaman) के लिए 6 रात और 7 दिन का हवाई टूर पैकेज (Air Tour Packages) निकाला है. यह यात्रा 11 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 17 सितंबर 2025 तक चलेगी. पैकेज में लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर तक फ्लाइट, तीन सितारा होटल में ठहरने और खाने की व्यवस्था शामिल है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 11, 2025 6:57:53 PM IST

Tour package from Lucknow to Andaman Port Blair
Tour package from Lucknow to Andaman Port Blair

Tour package from Lucknow to Andaman Port Blair:  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी (IRCTC) ने यात्रियों के लिए ‘अद्भुत अंडमान’ नाम का एक अनोखा और सुनहरा अवसर निकाला  है. यह 6 रात और 7 दिन का पैकेज उन पर्यटकों के लिए एक शानदार अवसर है जो सर्दियों की छुट्टियों में अंडमान द्वीप समूह की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं. 

टूर की अवधि और यात्रा के बारे में:

यह सुनहरा टूर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 12 नवंबर 2025 को शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलने वाला है.  यात्रियों को लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर तक हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसमें कोलकाता एयरपोर्ट पर एक छोटा हाल्ट होगा. 

सुविधाएं और प्रमुख स्थल:

IRCTCकी तरफ से पूरी यात्रा के दौरान तीन सितारा होटलों में ठहरने और स्वादिसठ भोजन की व्यवस्था की जाएगी. पर्यटक पोर्ट ब्लेयर, हैवलाक द्वीप और नील द्वीप के प्रमुख आकर्षणों का भ्रमण करे सकेंगे. 

पोर्ट ब्लेयर: सेलुलर जेल और प्रसिद्ध कॉर्बिन कोव बीच

हैवलॉक द्वीप: राधा नगर बीच और कालापत्थर बीच

नील द्वीप: लखमनपुर बीच, भरतपुर बीच और प्राकृतिक चट्टानी पुल

पैकेज शुल्क प्रति व्यक्ति:

श्रेणी                                शुल्क

1. दो व्यक्तियों के लिए        63 हजार  रुपए 
2. तीन व्यक्तियों के लिए      62 हजार  रुपए 
3. एक व्यक्ति के लिए         76 हजार  रुपए 
4. बच्चों के लिए                57 हजार  रुपए 

कैसे करेंगे आप बुकिंग:

IRCTC ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज की बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ही की जाएगी.  इसलिए सीमित सीटों की वजह से  जल्द बुकिंग कराने की सलाह दी गई है.  यात्रियों को बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट irctctourism.com और  लखनऊ स्थित पर्यटन भवन कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं. 

रेलवे का मुख्य उद्देश्य यह है की  पैकेज यात्रियों को अंडमान की प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता को करीब से देखने का एक सुरक्षित और यादगार अनुभव मिल
सकेगा. 

IRCTC का तोहफा! 7 दिन की यात्रा में पोर्ट ब्लेयर और हैवलाक की करें सैर

