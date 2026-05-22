Home > देश > तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!

तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!

अभी तक ब्रोकर और अन्य यात्री ऑटोमेशन बॉट्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले तत्काल सीट ले जाते हैं, लेकिन इंडियन रेलवे ने एक ऐसा 'फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल' लागू कर दिया है जो न सिर्फ टिकट बुकिंग में धांधली को रोकेगा, बल्कि यात्रियों के सफर को भी आसान बनाएगा. जानें आखिर कैसे काम करता है ये नया मॉडल

By: Kajal Jain | Last Updated: May 22, 2026 10:20:56 AM IST

तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!
तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!


समर वेकेशन चालू होते ही ज्यादा लोग भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं. कुछ लोग अपने गांव चले जाते हैं तो कुछ गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन या बीच साइड लोकेशन चुनते हैं. मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास सोसाइटी के लोग इंडियन रेलवे का सफर पंसद करते हैं, लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग अपने आप में बड़ा सिर दर्द होता है. उसमें भी कुछ लोग दलाल से सांठ-गांठ कर लेते हैं, जिससे लिमिटेड सीट भी हाथ से निकल जाती हैं. ब्रोकर्स का पैसा बचाने के लिए ऑटोमेशन बॉट्स का भी यूज किया जा रहा है, जिससे बुकिंग करते ही 10 सैकेंड के अंदर सीट उपलब्धता से निकलकर वेटिंग या रिग्रेड में चली जाती थी. यात्रियों की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है, जिससे न सिर्फ टिकिट बुकिंग में धांधली रुकेगी, बल्कि यात्रियों को आसानी से कन्फर्म सीट मिल पाएगी. जानें IRCTC के ब्रह्मास्त्र के बारे में-

तत्काल टिकट बुकिंग में बंद होगी धांधली

अभी तक इंडियन रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ऑफिशियल साइट या ऐप्लीकेशन पर कैप्चा कोड फिल करते थे तो सारी सीट खत्म हो जाती थी और स्क्रीन पर NO Seat Available का ऑप्शन टेंशन बढ़ा देता था. मानो कोई अंदर ही अंदर चुपचाप टिकट चुरा रहा हो, लेकिन ये समस्या रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने कैप्चर की. और निकाल लिया ऐसा सोल्यूशन, जो टिकट बुकिंग में यूज होने वाली शातिर तकनीकों पर लगाम कसेगा.

You Might Be Interested In

क्या है IRCTC का नया ब्रह्मास्त्र

भारतीय रेलवे ने मई 2026 से ‘सिटिजन-फर्स्ट रेल टिकटिंग’ और ‘एआई शेड्यूलिंग’ का नया सिक्योरिटी अपग्रेड लाइव किया है. इसमें रियल-टाइम वेटिंग-लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन के तहत सुपरकंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तय करेंगे कि आपकी वेटिंग टिकट कन्फर्म होगी या नहीं. वहीं एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बैकएंड में काम करने वाले अवैध सॉफ्टवेयर और बॉट्स को ब्लॉक करेगा, जो सैकेंड में तत्काल टिकट बुक करने में हेल्प करते हैं.

शॉर्ट कट को तुरंत ब्लॉक करेगा एआई

आसान भाषा में समझें तो अभी तक 10-11 बजे तत्काल टिकट विंडो खुलते ही आईआरसीटीसी के ऐप या वेबसाइट पर लोग ट्रेवल एजेंट और अवैध बॉट्स का यूज करके तत्काल टिकट निकाल लेते थे, लेकिन अब से ये सिस्टम उन ऑटोमेशन टूल पर नजर रखेगा, जिसके जरिए सैकेंड के अंदर यात्री की इन्फॉर्मेशन ऑटोफिल करके पेमेंट ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं. ऐसी एक्टीविटी स्पॉट होने पर तुरंत अवैध सिस्टमों को तत्काल ब्लॉक भी किया जाएगा.

वेटिंग लिस्ट भी होगी क्लीयर

आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकट बुकिंग के अलावा एक रियल-टाइम वेटिंग-लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल भी लॉन्च किया है जो तय करेगा कि इंडियन रेलवे के किस ट्रेवल रूट पर ज्यादा वेटिंग है. ऐसे में एक्सट्रा कोच एड करने या राउंड बढ़ाने की भी जानकारी देगा. इस तरह वेटिंग टिकट आसानी से कन्फर्म हो जाएगी. 

समर वेकेशन में बढ़ाए फेरे

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इंडियन रेलवे ने वेकेशन के पीरियड के लिए 908 समर स्पेशल ट्रेन और करीब 18,262 ट्रिप्स का ऐलान किया है, ताकि गर्मी में छुट्टी में सभी जरूरतमंद अपने गंतव्य तक पहुंच पाए. आप चाहें तो अभी से अपने ट्रिप के लिए बुकिंग चेक कर सकते हैं. सरकार का ये समर सीजन प्लान 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक के लिए प्रभावी रहेगा.

ये भी पढ़ें:- टोल प्लाजा पर ‘फ्री एंट्री’ का नया जुगाड़! AI की आंखों में धूल झोंककर ऐसे निकल रही गाड़ियां: चौंका देगा ये हैक

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: indian railway ticket bookingIndian Railways
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन फिल्मों में दिखा प्यार और नफरत का संगम, देखें...

May 22, 2026

गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके...

May 22, 2026

चेहरे को चमकाएंगी नहीं, ‘बर्बाद’ कर देंगी ये 6 DIY!

May 22, 2026

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026
तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!
तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!
तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!
तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!