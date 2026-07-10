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IPS उर्वशी सेंगर कौन हैं? क्यों उनकी प्रेग्रेंसी ने सर्विस रूल्स और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर बहस छेड़ दी?

IPS Urvashi Sengar: सुप्रीम कोर्ट ने IPS ऑफिसर उर्वशी सेंगर को फेज-II ट्रेनिंग के बीच में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन केंद्र के 1993 के उस नियम पर सवाल उठाया, जिसके तहत प्रेग्नेंट IPS प्रोबेशनर्स को बच्चे के जन्म के बाद एक साल का ब्रेक लेना जरूरी है.

By: Shristi S | Published: July 10, 2026 8:39:36 PM IST

IPS उर्वशी सेंगर कौन हैं? क्यों उनकी प्रेग्रेंसी ने सर्विस रूल्स और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर बहस छेड़ दी?
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Who is IPS Urvashi Sengar: क्या एक महिला अधिकारी को सिर्फ इसलिए अपनी ट्रेनिंग एक साल के लिए रोक देनी चाहिए क्योंकि वह मां बनी है? क्या तीन दशक पुराने सरकारी नियम आज के मेडिकल सुविधाओं और महिलाओं की बदलती भूमिका के अनुरूप हैं? इन सवालों ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है. इसकी वजह बनी हैं 2023 बैच की IPS अधिकारी उर्वशी सेंगर, जिनका मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है.

यह मामला केवल एक अधिकारी की ट्रेनिंग से जुड़ा नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकारी, मां बनने का अवकाश, कार्यस्थल पर समान अवसर और सरकारी सेवा नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें चल रही ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों ने 1993 के पुराने नियमों की समीक्षा की जरूरत पर नई चर्चा शुरू कर दी है.

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कौन हैं IPS उर्वशी सेंगर?

उर्वशी सेंगर 2023 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है. प्रशिक्षण के दौरान 20 सिंतबर 2025 को उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद मातृ्त्व अवकाश पूरा कर और चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने के बाद उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में चल रहे फेज-2 प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति मांगी.

क्यों खारिज हुई IPS उर्वशी सेंगर की मांग?

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की. इसके पीछे गृह मंत्रालय (MHA) का साल 1993 का एक कार्यालय ज्ञापन था. इस नियम के मुताबिक, यदि कोई IPS प्रोबेशनर प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होती है, तो उसे प्रशिक्षण रोकना होगा और बच्चे के जन्म के एक साल बाद ही दोबारा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति मिलेगी. 

उर्वशी सेंगर ने इस नियम को चुनौती देते हुए कहा कि यह सभी महिलाओं पर एक समान नियम लागू करता है, जबकि हर महिला की स्वास्थ्य स्थिती और रिकवरी अलग-अलग होती है. उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के दौर में किसी अधिकारी की मेडिकल फिटनेस के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पहली नजर में उर्वशी सेंगर की दलील में दम है. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम उनके अधिकारों को सीमित करने का माध्यम नहीं बनने चाहिए. हालांकि कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि नौ सप्ताह के प्रशिक्षण में से तीन सप्ताह पहले ही पूरे हो चुके हैं और कई महत्वपूर्ण मॉड्यूल समाप्त हो चुके हैं. ऐसे में बीच में शामिल होने से अधिकारी का ही नुकसान होगा.

1993 के नियमों पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या हर महिला को बिना उसकी मेडिकल फिटनेस देखे एक साल तक प्रशिक्षण से दूर रखना उचित है. अदालत ने कहा कि प्रसव के बाद हर महिला की शारीरिक स्थिती अलग होती है. कुछ महिलाएं कुछ महीनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है, जबकि कुछ को अधिक समय लगता है. इसलिए ऐसे मामलों में एक समान नियम लागू करने के बजाय व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए.

केंद्र सरकार का क्या पक्ष रहा?

केद्र सरकार ने अदालत में कहा कि फेज-2 प्रशिक्षण के कई महत्वपूर्ण हिस्से पहले ही पूरे हो चुके थे. इनमें फील्ड विजिट, शारीरिक प्रशिक्षण और कैडर-विशिष्ट मॉड्यूल शामिल थे. साथ ही अकादमी में 95 प्रतिशत उपस्थिती अनिवार्य है. ऐसे में बीच में प्रशिक्षण शुरू करने से उसे पूरा करना संभव नहीं होगा.

अब आगे क्या होगा?

कोर्ट ने केंद्र का यह बयान भी रिकॉर्ड किया कि वह CAT के अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी चुनौती वापस ले लेगी, जिसने पहले सेंगर को ट्रेनिंग में शामिल होने की इजाज़त दी थी. उस ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद उर्वशी सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. हालांकि उन्हें तुरंत राहत नहीं मिली, लेकिन इस केस ने इस बात पर बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या IPS अधिकारियों के लिए मैटरनिटी से जुड़े सर्विस नियमों को बदलती मेडिकल हकीकत और काम की जगह पर बराबरी के साथ बदलने की जरूरत है.

Tags: IPSIPS Urvashi SengarSupreme Court
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