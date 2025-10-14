Home > देश > IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में आया नया मोड़, अब ASI ने दी जान, मचा हड़कंप

ASI Puran Kumar suicide case: मृतक एएसआई ने अपने सुसाइड नोट में दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने लिखा है कि वाई. पूरन कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जातिवाद का फायदा उठाकर व्यवस्था को हाईजैक कर रहे थे.

By: Ashish Rai | Last Updated: October 14, 2025 4:29:23 PM IST

Rohtak ASI Suicide: हरियाणा के चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है. मामले की जाँच कर रहे एक एएसआई ने अब खुदकुशी कर ली है. उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट और एक वीडियो संदेश मिला है, जिसमें एएसआई ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

बता दें, आईपीएस पूरन कुमार ने बीते 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी. अपने सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था.

पूरन पर गंभीर आरोप

इस बीच, एएसआई संदीप कुमार ने अपने तीन पन्नों के सुसाइड नोट में आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाया है कि पूरन एक भ्रष्ट अधिकारी थे. उन्होंने लिखा है कि पूरन जातिवाद का फायदा उठाकर व्यवस्था को हाईजैक कर रहे थे. संदीप ने लिखा है कि उनके पास दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के खिलाफ व्यापक सबूत हैं। संदीप ने अपने नोट में यह भी लिखा है कि डीजीपी एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं.

अपनी जान देकर जाँच की माँग

संदीप कुमार का शव रोहतक-पानीपत मार्ग पर एक ट्यूबवेल के पास मिला. अपने सुसाइड नोट में संदीप ने लिखा, “मैं अपनी जान देकर जाँच की माँग करता हूँ. इस भ्रष्ट परिवार को बख्शा नहीं जाना चाहिए.” एएसआई ने यह भी लिखा कि उन्हें चल रही जाँच के सिलसिले में गिरफ़्तारी का डर था, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह “भ्रष्ट व्यवस्था” का पर्दाफ़ाश करना चाहते थे. एएसआई संदीप कुमार रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे और आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की जाँच कर रहे थे. रोहतक पुलिस ने अब मामले की जाँच शुरू कर दी है.

आईपीएस आत्महत्या मामले की जाँच में बाधा आने की संभावना

रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तत्कालीन महानिरीक्षक के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने कथित तौर पर उस समय खुद को गोली मार ली थी जब उनकी पत्नी, आईएएस अधिकारी अमनीत पूरन कुमार जापान की आधिकारिक यात्रा पर थीं. एक सुसाइड नोट में, कुमार ने डीजीपी शत्रुघ्न कपूर और रोहतक के पूर्व पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया समेत आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम लिए और उन पर उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और पेशेवर अलगाव का आरोप लगाया. अब, एक एएसआई द्वारा लगाए गए नए आरोपों से कुमार की मौत की चल रही जाँच और भी पेचीदा हो सकती है.

मुसलमान भी हुए प्रेमानंद महाराज के ‘दीवाने’, मदीने के बाद इस दरगाह पर चढ़ाई चादर; सलामती की मांगी दुआ

Tags: corruption allegationsharyana policeIPS Y Puran Kumarrohtak asi suicideSuicide Note
