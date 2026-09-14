‘अस्सलाम वालेकुम’ से शुरुआत, ‘जजाकल्लाह’ से अंत: कौन हैं IPS बुशरा बानो? जिनके वीडियो से मचा सियासी घमासान, भड़के हिंदू संगठन!

IPS Bushra Bano Controversy: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर प्रशासनिक और धार्मिक बहस छिड़ गई है, जब महिला आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो के खिलाफ पश्चिम बंगाल के होम सेक्रेटरी को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है. यह शिकायत ‘हिंदू लीगल Fund’ की ओर से की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक सरकारी अधिकारी और पुलिस वर्दी में होने के बावजूद बुशरा बानो ने अपने आधिकारिक वीडियो संदेश में विशेष धार्मिक अभिवादनों का इस्तेमाल किया. वीडियो में उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ‘अस्सलाम वालेकुम’ से की, बीच में ‘इंशाअल्लाह’ कहा और अंत ‘जाजाकल्लाह’ के साथ किया. शिकायतकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जब कोई सरकारी नुमाइंदा आधिकारिक क्षमता में जनता से बात करता है, तो उससे तटस्थता की उम्मीद की जाती है, और वहां ‘वंदे मातरम’ या ‘जय हिंद’ जैसे सार्वभौमिक नारों के बजाय विशेष मजहबी शब्दों का प्रयोग नियमों के खिलाफ हो सकता है.

हालांकि, शिकायत दर्ज होने का मतलब यह कतई नहीं है कि कोई दोष सिद्ध हो चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों को अपनी व्यक्तिगत आस्था और आधिकारिक दायित्वों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचनी चाहिए.

कौन हैं आईपीएस बुशरा बानो?

बुशरा बानो साल 2021 बैच की पश्चिम बंगाल कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर में एडिशनल एसपी के रूप में प्रमोट किया गया है. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की रहने वाली बुशरा बानो ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) से पूरी की है. उनके पास मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री है और वह नेट-जआरएफ (NET-JRF) भी क्लियर कर चुकी हैं. सिविल सर्विसेज में आने से पहले उन्होंने कई प्रोफेशनल रोल्स निभाए और सऊदी अरब में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम किया. उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि बेहद शानदार रही है.

यूपीएससी में 2 बार सफलता, रेलवे सर्विस से लेकर खाकी तक का सफर

बुशरा बानो का यूपीएससी का सफर काफी संघर्ष भरा और प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने साल 2018 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और 277वीं रैंक हासिल कर उन्हें इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिली थी. उस इंटरव्यू के दौरान वह अपने दूसरे बच्चे से गर्भवती थीं. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा परीक्षा दी, जिसके बाद 234वीं रैंक हासिल कर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हो गया.

प्रशासनिक और पुलिस महकमे में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने के बाद, जून 2026 में बुशरा बानो को प्रमोट कर पश्चिम बंगाल में एडिशनल एसपी बनाया गया. उन्हें पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर में एडिशनल एसपी के रूप में तैनात किया गया, जहां वह हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर से जुड़े मामले समेत कई पुलिस केसों को लेकर चर्चा में रही हैं.

आईपीएस बनने से पहले वह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.

यह IPS ऑफिसर बुशरा बानो हैं; यह पुलिस की वर्दी में अपने इस्लामिक भाई बहनों को संबोधित कर रही है, अस्सलाम वालेकुम से शुरुआत हुई

इंशाअल्लाह तक पहूंच गई

जजाकल्लाह से समाप्ति अब आप सोचिए ये वर्दी में ईमानदारी से अपने इस्लाम को निभा रही है, तो हिंदुओं के प्रति इसका सोच क्या होगा.!! pic.twitter.com/g7P4HJ9NuX — 𝚂𝚑𝚒𝚟𝚊 📿 (@ShivainSaffron) September 13, 2026

वीडियो में धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल पर क्यों मचा है बवाल?

विवाद की मुख्य जड़ वह वीडियो बयान है जो उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिया था. शिकायत में आपत्ति जताई गई है कि जब कोई अधिकारी खाकी वर्दी पहनकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करता है, तो उसे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दिखना चाहिए. शिकायतकर्ताओं का सवाल है कि इस तरह के धार्मिक अभिवादनों से क्या जनता के एक वर्ग में पक्षपात का संदेश नहीं जाता? फिलहाल यह मामला बंगाल गृह विभाग के पास विचाराधीन है और देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या कदम उठाता है.

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