कौन हैं IPS अधिकारी Anjali krishna? जिनका नंबर मांग वीडियो कॉल करने लगे उपमुख्यमंत्री

IPS Anjali krishna: महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला की पुलिस उपाधीक्षक अंजलि कृष्णा और अजित पवार के बीच फोन और वीडियो कॉल पर बहस हो गई। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 5, 2025 09:52:00 IST

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Viral Video: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) और राज्य की एक महिला आईपीएस (IPS) अधिकारी के बीच फ़ोन पर बहस एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजित पवार इस वीडियो में महिला को धमकी देते और खुद को उप-मुख्यमंत्री बताते हुए देखे जा रहे हैं। यह वीडियो महाराष्ट्र के सोलापुर का  है।

कौन हैं IPS अधिकारी ? 

बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में जो IPS अधिकारी दिख रही हैं वो महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला की पुलिस उपाधीक्षक अंजलि कृष्णा हैं। कृष्णा और अजित पवार के बीच फोन और वीडियो कॉल पर बहस हो गई। मामला तब खराब हुआ जब अंजलि कृष्णा फ़ोन पर उप-मुख्यमंत्री अजित पवार को नहीं पहचान पाईं। जिसके बाद अजित पवार भड़क गए और आईपीएस अधिकारी को फटकार लगा दी।

क्या है पूरा मामला ? 

बता दें कि DSP अंजलि कृष्णा सोलापुर के कुर्दु गांव में थी। वह वहांसड़क निर्माण के लिए मुरुम (बजरी-कंकड़) के अवैध उत्खनन (Illegal excavation) की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुँची थीं। जिसके बाद वहां के लोकल लोगों की बहस पुलिस से हो गई। जिसके बाद एक एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को मामले को लेकर फोन कर दिया और फोन IPS अधिकारी अंजलि कृष्णा को फोन थमा दिया।

फोन पर DSP अंजलि कृष्णा उपमुख्यमंत्री अजित पवार की आवाज़ को नहीं पहचान पाईं।अजित पवार ने अपनी पहचान बताते हुए कार्रवाई रोकने को कहा और कहा कि मुंबई में मराठा आंदोलन चल रहा है, माहौल तनावपूर्ण है, अभी यह कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है।

DSP अंजलि कृष्णा ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को कहा कि आप मेरे नंबर पर फोन करिए! जिसके बाद उपमुख्यमंत्री भड़क गए और कहा कि “काम रोको, तुम पर एक्शन लूं क्या, इतनी डेरिंग है तुम में!, नम्बर दो, वीडियो कॉल कर रहा हूं, वीडियो कॉल पर तो पहचानोगी ना ?”

अजित पवार की आलोचना

यह मामला 31 अगस्त की है। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने DSP अंजलि कृष्णा से जिस तरह से बात कि उनके उस लहजे की आलोचना हो रही है। वहीं मौके पर मौजूद कुछ एनसीपी कार्यकर्ताओं, जिन्होंने हंगामा किया था, के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है।गुरुवार को सोलापुर के माधा तहसील के कुर्दुवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। महिला अधिकारी केरल की बताई जा रही हैं, जिनकी हाल ही में महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुई है।

