International Yoga Day 2026 : दिल्ली से कोलकाता तक योग दिवस का खूबसूरत नजारा, वीडियो के जरिये जानें यहां

International Yoga Day 2026 : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 देश के साथ दुनिया के अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है. इस वर्ष के योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित हो रहा है. आयोजन में खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल हुए. कोलकाता के रेड रोड पर करीब 10 लाख लोगों के एक साथ योग करने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की गई है. देश के 100 प्रतिष्ठित स्थानों और दुनिया भर के लगभग 2,500 केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है- ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ (Yoga for Healthy Ageing). इस बार की थीम सभी उम्र के लोगों में शारीरिक मजबूती और समग्र कल्याण पर केंद्रित रखी गई है. यहां देखें झलकियां.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया.

#WATCH | दिल्ली | लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “जब समय अशांत हो, उस समय मन को शांत रखने के साथ-साथ, धैर्य, संतुलन और हमारी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए भी योग आज की आवश्यकता है। इस भागदौड़ के जीवन के अंदर,… pic.twitter.com/txENON2DoK — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026

विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने योग दिवस 2026 पर दिल्ली में योगाभ्यास किया.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी.

यहां पर बता दें कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पिछले एक दशक से भी अधिक समय से मनाया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से हुई थी. इस दिवस को मनाने की पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की.