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योग दिवस के लिए तैयार देश, दिल्ली से मुंबई तक इन 12 जगहों पर होगा खास इंतजाम, देखें लिस्ट

21 जून को पूरे देश में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. इसको लेकर दिल्ली से मुंबई तक सरकार ने 12 जगहों को चुना है, जहां पर योग दिवस के मौके पर खास इंतजाम किए जाएंगे.

By: Deepika Pandey | Published: June 20, 2026 2:40:14 PM IST

अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2026
अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2026


International Yoga Day 2026: 21 जून को पूरे देश में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. इस साल इसकी थीम ‘स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग’ है. योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का तरीका भी माना जाता है. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में 2014 में भारत के प्रस्ताव के बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली थी. तब से हर साल इसे वैश्विक स्तर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

इस साल का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का नेतृत्व करेंगे. इसके साथ ही देशभर में एक साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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देशभर में 12 जगहों पर खास आयोजन

  • दिल्ली में लाल किला पर
  • उत्तराखंड में हर की पौड़ी
  • ओडिशाा में कोणार्क सूर्य मंदिर
  • कर्नाटक में हम्पी स्मारक समूह
  • लद्दाख में लेह पैलेस
  • तमिलनाडु में महाबलीपुरम शोर मंदिर
  • उत्तर प्रदेश में सारनाथ
  • असम में कंचारी किला
  • तेलंगाना में हैदराबाद का चार मीनार
  • महाराष्ट्र में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया
  • बिहार में नालंदा महाविहार
  • गुजरात में साबरमती रिवरफ्रंट

केंद्रीय आयुष मंत्री ने योग दिवस के लिए क्या कहा?

PTI के अनुसार, केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘जिस तरह ये स्मारक सदियों से टिके हुए हैं, उसी तरह योग ऐसे अभ्यास देता रहता है. योग पीढ़ियों तक शारीरिक ऊर्जा, मानसिक मजबूती और स्वस्थ बुढ़ापे के लिए लोगों की मदद करता है.’ ‘मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मौजूदगी में IDY 2026 के मुख्य राष्ट्रीय समारोह के साथ एक ही समय पर आयोजित किए जाएंगे. इससे एक अनोखा राष्ट्रीय अनुभव बनेगा जो अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को जोड़ेगा.

चुनी हुई जगहों की महत्वता

उन्होंने इन 12 चुनी हुई जगहों को लेकर कहा कि हर जगह देश की विविध सांस्कृतिक यात्रा की कहानी कहती है. लाल किला, चारमीनार, गेटवे ऑफ़ इंडिया और लेह पैलेस जैसी जगहें भारत के ऐतिहासिक विकास के अहम पड़ावों को दिखाती हैं. वहीं कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर देश की वास्तुकला और कला के शानदार हुनर ​​को पेश करते हैं. सारनाथ और नालंदा भारत की ज्ञान और आध्यात्मिकता की पुरानी परंपराओं को उजागर करते हैं. हर की पौड़ी और साबरमती रिवरफ्रंट ऐसी जगहें हैं जहां आध्यात्मिकता और सामुदायिक जीवन आज भी फल-फूल रहा है.

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