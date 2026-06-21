Home > देश > Rakul Preet Singh: 21 जून, 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स! अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, रकुल प्रीत सिंह ने भी दिया साथ, जानिए क्यों था खास?

Rakul Preet Singh: 21 जून, 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स! अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, रकुल प्रीत सिंह ने भी दिया साथ, जानिए क्यों था खास?

Rakul Preet Singh Joins Akshar Yoga: योग दिवस 2026 पर बेंगलुरु के एक संस्थान ने एक ही दिन में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कि पूरी दुनिया दंग रह गई! जानिए रकुल प्रीत ने क्यों की तारीफ.

By: Shivani Singh | Published: June 21, 2026 2:08:37 PM IST

योग दिवस 2026 पर बेंगलुरु के एक संस्थान ने एक ही दिन में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कि पूरी दुनिया दंग रह गई!
योग दिवस 2026 पर बेंगलुरु के एक संस्थान ने एक ही दिन में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कि पूरी दुनिया दंग रह गई!


International Yoga Day 2026: हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. साल 2026 के लिए इस खास दिन की थीम रखी गई है-‘योग फॉर हेल्दी एजिंग’ (स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग). इसका मकसद यह याद दिलाना है कि योग न सिर्फ हम सभी को आपस में जोड़ता है, बल्कि उम्र के हर पड़ाव पर हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और मजबूत भी बनाए रखता है.

इसी नेक मकसद को ध्यान में रखते हुए, बेंगलुरु के मशहूर वैलनेस संस्थान ‘अक्षर योग केंद्र’ (Akshar Yoga Kendraa) ने इस बार योग दिवस को बेहद यादगार बना दिया. हिमालयन सिद्धा अक्षर द्वारा स्थापित इस संस्थान ने 21 जून को योग आसनों में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.

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21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज

अक्षर योग केंद्र की आधिकारिक रिलीज के मुताबिक, यह अपने आप में एक अनोखी और असाधारण उपलब्धि है. अब यह दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन बन गया है जिसके नाम योग आसनों में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं. इस आयोजन की भारी सफलता ने वैश्विक स्तर पर एक नया इतिहास रच दिया है.

यह कोई छोटा-मोटा आयोजन नहीं था. इसमें देश-विदेश के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें योग के दीवाने, छात्र, कामकाजी लोग और बुजुर्ग शामिल थे. भारत के साथ-साथ 80 से ज्यादा देशों के लोगों ने इसमें भाग लेकर यह साबित कर दिया कि जब सब मिलकर अनुशासन और लगन के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है.

बॉलीवुड स्टार रकुल प्रीत सिंह का मिला साथ

इस ऐतिहासिक मुहिम को बॉलीवुड का भी खूब साथ मिला. मशहूर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने इवेंट से पहले इस पहल की जमकर तारीफ की और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं. आपको बता दें कि रकुल प्रीत ने खुद इस इवेंट की अगुवाई करने वाले ‘हिमालयन सिद्धा अक्षर’ से योग की खास ट्रेनिंग ली है.

रकुल प्रीत सिंह ने कहा, ‘इस तरह के बड़े कम्युनिटी इवेंट को आयोजित करने के लिए जबरदस्त समर्पण, अनुशासन और टीम वर्क की जरूरत होती है. एक ही दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का अक्षर योग केंद्र का यह प्रयास वाकई काबिले-तारीफ है. मेरी तरफ से हिमालयन सिद्धा अक्षर और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं.’

रकुल ने सोशल मीडिया पर अपने योग सेशन की कुछ झलकियां भी शेयर कीं, जिसमें वह हिमालयन सिद्धा अक्षर की देखरेख में कठिन आसनों का अभ्यास करती नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में वह संतुलन, एकाग्रता और लचीलापन बढ़ाने वाला ‘वृक्षासन’ (Tree Pose) कर रही हैं, जहाँ उनके गुरु उनके पोस्चर (मुद्रा) को ठीक करते दिख रहे हैं.

इवेंट में कौन-से रिकॉर्ड्स बने?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अक्षर योग केंद्र पिछले चार सालों से लगातार योग दिवस पर कुछ न कुछ बड़ा और रिकॉर्ड-तोड़ करता आ रहा है. साल 2025 में उन्होंने एक दिन में 12 रिकॉर्ड बनाए थे, और इस बार 2026 में उन्होंने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसे 21 तक पहुँचा दिया. खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने इसे संस्थान का अब तक का ‘सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट’ कहा था.

साल 2026 के इस ऐतिहासिक पड़ाव में जिन प्रमुख आसनों के दम पर नए रिकॉर्ड बने, उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं:

Rakul Preet Singh: 21 जून, 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स! अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, रकुल प्रीत सिंह ने भी दिया साथ, जानिए क्यों था खास?

नोट: इसके अलावा पिछले साल भी संस्था ने भुजंगासन, सेतुबंधासन, मयूरासन और वीरभद्रासन जैसे कई कठिन आसनों में सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर रिकॉर्ड बनाए थे.

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