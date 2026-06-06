सिर कलम करने की तैयारी में था अल्लाह बक्षु! पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ बनाया था मंसूबा; इंस्टाग्राम चैट पढ़ फटी रह गईं एजेंसी की आंखें

Pakistani Terrorist: पहलगाम हमले से लेकर लाल किला बम ब्लास्ट तक के बाद से भारतीय सैना आतंकी गतिविधियों को लेकर हमेशा सतर्क रहती है और लगातारर चांच में जुटी रहती है. वहीँ भारतीय सैना की इस चाबुक सी नजर ने एक बार फिर पाकिस्तानियों का नापाक इरादा असफल कर दिया है. जी हाँ! तुमाकुरु में इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से बातचीत करने के आरोप में 24 साल के एक युवक को गिरफ़्तार किया गया है. बता दें कि इस युवक पर पाकिस्तान में मौजूद एक संदिग्ध आतंकवादी के लगातार संपर्क में रहने और अगले महीने पुणे में एक व्यक्ति की हत्या की साज़िश रचने का आरोप है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गिरफ़्तार युवक की पहचान तुमाकुरु शहर के श्रीराम नगर इलाके के रहने वाले अल्लाह बक्षु के तौर पर हुई है और इसकी उम्र सिर्फ 24 साल है. जानकारी के मुताबिक उसे तुमाकुरु टाउन पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश की अगुवाई वाली टीम ने क्यातसांद्रा के पास से पकड़ा. यह ऑपरेशन एक केंद्रीय जांच एजेंसी से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था.

इंस्टाग्राम चैट पढ़ते ही उड़े एजेंसी के होश

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी लंबे समय से एक पाकिस्तानी आतंकवादी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नज़र रख रही थी. इसी दौरान उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि आतंकवादी एक भारतीय युवक के लगातार संपर्क में था. इतना ही नहीं जांच में पता चला कि यह युवक तुमाकुरु का रहने वाला अल्लाह बक्षु ही था. सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जांचकर्ताओं ने उनकी चैट पढ़ी; आतंकवादी ने अगले महीने पुणे में एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाई थी.

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अल्लाह बक्षु का क्या था मकसद ?

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी संदिग्ध ने साफ़ तौर पर इस बात की जानकारी दी थी कि इस काम को अंजाम देने के लिए तुमाकुरु के युवकों को लाया जाएगा. पुलिस का साफ-साफ कहना है कि, चैट में कई ऐसे मैसेज थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते थे. आतंकवादी ने देश के आंतरिक मुद्दों के बारे में भड़काऊ बातें कहीं और एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मैसेज भेजे. एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तानी व्यक्ति किसी बड़े आतंकवादी संगठन से हाथ मिलाए हुए है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पक्के सबूत मिलते ही केंद्रीय जांच टीम ने तुमाकुरु पुलिस को अलर्ट कर दिया. वहीँ फिर देरी किए बिना पुलिस ने अल्लाह बक्षु को पकड़ लिया. जांच में इस बात की भी जानकारी मिली कि एक और युवक अल्लाह बक्षु के संपर्क में है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह कोई अकेली साज़िश थी या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है.

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