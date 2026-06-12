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Facebook And Instagram Down: एक घंटे तक ठप रहे फेसबुक-इंस्टाग्राम, दुनिया भर में डाउन हुआ Meta का नेटवर्क; लाखों यूजर्स हुए परेशान

Facebook And Instagram Down: फेसबुक डाउन रिपोर्ट्स ने ऑनलाइन बड़ी दिक्कत पैदा की क्योंकि यूज़र्स को एरर, लॉगिन फेलियर और लोडिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. इस आउटेज ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर को प्रभावित किया, जिससे पता चलता है कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितना भरोसा करते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 12, 2026 10:05:15 PM IST

एक घंटे तक ठप रहे फेसबुक-इंस्टाग्राम
एक घंटे तक ठप रहे फेसबुक-इंस्टाग्राम


Facebook And Instagram Down: फेसबुक क्वेरी एरर रिपोर्ट्स से पता चला कि 12 जून को यूज़र्स को लॉगिन फेलियर, इंस्टाग्राम आउटेज और मैसेंजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. इस रुकावट ने कई अकाउंट्स को प्रभावित किया, डाउनडिटेक्टर ने रिपोर्ट्स में अचानक बढ़ोतरी दिखाई. यूज़र्स को लोडिंग प्रॉब्लम, अनअवेलेबल पेज और एक्सेस एरर का सामना करना पड़ा. मेटा प्लेटफॉर्म्स को अनिश्चितता का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग सर्विस रिकवरी टाइमलाइन के बारे में अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे.

कब से आ रही ये दिक्कत? 

डाउनफॉरएवरीवनऑरजस्टमी के मुताबिक, यह दिक्कत दुनिया भर में रिपोर्ट की गई है, जिसमें फिलीपींस, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, UK और दूसरे देश शामिल हैं, जब लोग अपने अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे. यह दिक्कत शाम 5:30 PM बजे शुरू हुई और सभी अफेक्टेड मेटा प्लेटफॉर्म के लिए शाम 7:30 PM बजे अपने पीक पर पहुंच गई. पीक के दौरान, यह बताया गया है कि WhatsApp पर 177 रिपोर्ट थीं, थ्रेड्स पर 79 रिपोर्ट थीं, और इंस्टाग्राम पर 9,481 रिपोर्ट थीं. हालांकि, मैसेंजर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर शाम 6:30 PM बजे 8,603 और 21,092 रिपोर्ट थीं, जो घटकर क्रमशः 8,315 और 14,828 हो गईं.

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क्या बोले मेटा के स्पोक्सपर्सन?

मेटा के स्पोक्सपर्सन एंडी स्टोन ने X से कहा, “हमें पता है कि लोगों को अभी हमारी सर्विस एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है. हम इस पर काम कर रहे हैं.” मेटा ने अभी तक आउटेज का कारण नहीं बताया है.

लोगों ने उठाए सवाल 

फेसबुक आउटेज ने उन बडे डिजिटल प्लेटफॉर्म के भरोसे पर सवाल उठाए हैं जिन पर अरबों लोग हर दिन निर्भर रहते हैं. सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं रह गया है. यह दुनिया भर के बिजनेस, क्रिएटर्स, न्यूज ऑर्गनाइजेशन और कम्युनिटीज के लिए बातचीत का एक जरिया बन गया है.

Tags: Facebook OutageInstagram downMeta Services Outage
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