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शहर के हाक़िम ही जब मुज़रिम बन जाएं, विजय सिन्हा के साथ ऑडियो विवाद के बाद निलंबित इन्स्पेक्टर फंसा ड्रग केस में! हुई गिरफ्तारी

लखीसराय शहर के नई बाजार स्थित गौशाला गली में सोमवार देर रात शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर दीपक राम को गिरफ्तार कर लिया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 15, 2026 12:40:48 PM IST

विजय सिन्हा के साथ ऑडियो विवाद के बाद निलंबित इन्स्पेक्टर फंसा ड्रग केस में! हुई गिरफ्तारी
विजय सिन्हा के साथ ऑडियो विवाद के बाद निलंबित इन्स्पेक्टर फंसा ड्रग केस में! हुई गिरफ्तारी


Bihar News: लखीसराय शहर के नई बाजार स्थित गौशाला गली में सोमवार देर रात शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर दीपक राम को गिरफ्तार कर लिया.

       ”मय-कशी (शराब पीने) में उम्र गुज़ारी तूने ऐ ‘हाक़िम’
         रोज़ एक नया गुनाह किया और खुद को तबाह किया”

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यह वही अधिकारी हैं जो हाल ही में दवा बरामदगी, कथित रिश्वत मांगने और ऑडियो वायरल होने के मामले को लेकर चर्चा में रहे थे. बिहार में कृषि मंत्री और पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ कथित ऑडियो विवाद को लेकर सुर्खियों में आए सस्पेंडेड ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम एक बार फिर चर्चा में हैं.

नशे की हालत में किया ड्रामा

उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि सोमवार देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर दीपक राम नई बाजार स्थित गौशाला गली में शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया.

हिरासत में लेने के बाद दीपक राम की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब के सेवन की पुष्टि हुई. इसके बाद उत्पाद विभाग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

रिश्वत और ऑडियो वायरल 

दीपक राम कुछ दिन पहले उस समय विवादों में आए थे, जब रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में पकड़ी गई दवाओं से लदे एक वाहन के मामले में उन्होंने कथित रूप से 16 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की. आरोप है कि दवा रिलीज करने के एवज में उन्होंने तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

इसी मामले में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर दीपक राम ने मंत्री से हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल कर दिया था. यह मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया था.

आगे की कार्रवाई

फिलहाल दीपक राम के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है. मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.एक सरकारी अधिकारी के शराबबंदी कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार होने से यह मामला चर्चा में आ गया है. अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और विभाग की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं.

Tags: bihar newslakhisarai suspended inspectorvijay sinha audio case
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