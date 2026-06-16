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Ananya Bandyopadhyay Controversy: गंदा सामान, मसाज मशीन और…, TMC पार्षद के वार्ड ऑफिस के अंदर क्या चल रहा था?

TMC Councillor: कोलकाता के मुकुंदापुर इलाके में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की एक पार्षद के वार्ड ऑफिस में BJP कार्यकर्ताओं को कंडोम, एक मसाज मशीन, एक मेकअप रूम, राहत सामग्री के ढेर, ज़मीन के कागज़ात और नौकरी के बदले पैसे के लेन-देन का हाथ से लिखा हिसाब-किताब (लेजर) मिला.

By: Heena Khan | Published: June 16, 2026 12:11:03 PM IST

Ananya Bandyopadhyay Controversy
Ananya Bandyopadhyay Controversy


TMC Councillor: कोलकाता के मुकुंदापुर इलाके में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की एक पार्षद के वार्ड ऑफिस में BJP कार्यकर्ताओं को कंडोम, एक मसाज मशीन, एक मेकअप रूम, राहत सामग्री के ढेर, ज़मीन के कागज़ात और नौकरी के बदले पैसे के लेन-देन का हाथ से लिखा हिसाब-किताब (लेजर) मिला. इस मामले के केंद्र में पार्षद अनन्या बंद्योपाध्याय हैं, जो कोलकाता नगर निगम (KMC) के वार्ड 109 का प्रतिनिधित्व करती हैं.

शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 

इन चीज़ों के मिलने के बाद अनन्या के वार्ड ऑफिस के बाहर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया; BJP कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ऑफिस में घुसकर जवाब की मांग की. अनन्या ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है. उनका कहना है कि ऑफिस की चाबियां उनके पास नहीं हैं और अंदर मिली राहत सामग्री संभवतः ईद के दान से बची हुई चीज़ें थीं. अनन्या टॉलीवुड अभिनेत्री, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता और KMC के वार्ड 109 की निर्वाचित पार्षद हैं. कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में ग्रेजुएट अनन्या पहले पश्चिम बंगाल महिला विकास पहल (West Bengal Women’s Development Initiative) की चेयरपर्सन और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रह चुकी हैं. उनके वार्ड में दक्षिण-पूर्व कोलकाता के मुकुंदापुर, संतोषपुर और नयाबाद जैसे इलाके आते हैं.

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वार्ड ऑफिस के अंदर असल में क्या-क्या मिला?

ऑफिस में घुसने वाले BJP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वहां से कंडोम और एक मसाज मशीन मिले हैं. इतना ही नहीं, इसके अलावा एक खास मेकअप रूम जो किसी पब्लिक वार्ड ऑफिस के लिए असामान्य बात है. इसके अलावा वहाँ से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री, जिसमें कपड़े भी शामिल थे वो मिले हैं. इतना ही नहीं उनके ऑफिस से ज़मीन के कई कागज़ात भी मिले हैं. 

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Tags: kolkata newsTMC
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