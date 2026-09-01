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INS NIPUN: समंदर के भीतर तक दुश्मनों को खोज निकालेगा INS निपुण, चीनी पनडुब्बियों की भी खैर नहीं

INS NIPUN: भारत ने 2018-19 में ब्रिटेन की JFD से दो DSRV खरीदे थे, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए कोई खास तौर पर बने जहाज़ नहीं थे. पश्चिम में INS निपुण और पूर्व में निस्तार के साथ अब यह कमी पूरी हो गई है.

By: JP Yadav | Published: September 1, 2026 10:57:22 AM IST

INS NIPUN: समंदर के भीतर तक दुश्मनों को खोज निकालेगा INS निपुण, चीनी पनडुब्बियों की भी खैर नहीं
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INS NIPUN: भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने गहरे समुद्र में डाइविंग और पनडुब्बी बचाव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने बेड़े में INS निपुण को शामिल किया है.  मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार क्लास के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) INS निपुण को सोमवार (31 अगस्त, 2026) को कमीशन किया. इससे नौसेना की गहरे समुद्र में डाइविंग, पानी के नीचे ऑपरेशन और पनडुब्बी बचाव क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी हुई है.

किसने किया डिजाइन? 

जानकारों का कहना है कि विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित INS निपुण, भारतीय नौसेना की पानी के नीचे की खास क्षमताओं में एक अहम बढ़ोतरी है. 

क्या होगा फायदा

निपुण को शामिल करना तकनीकी रूप से जटिल और खास नौसैनिक प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन और बनाने की भारत की बढ़ती क्षमता को दिखाता है. यह रक्षा क्षेत्र में जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम है. यह नौसेना की स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने में भारतीय शिपयार्ड, घरेलू उद्योग और संबंधित एजेंसियों के योगदान को भी दर्शाता है.

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खूबियां

  • INS निपुण खास तौर पर गहरे समुद्र में डाइविंग और पानी के नीचे ऑपरेशन के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है. 
  • अपने सिस्टर शिप INS निस्तार के साथ मिलकर निपुण डाइविंग, पानी के नीचे ऑपरेशन, बचाव कार्य और पनडुब्बी बचाव में नौसेना की खास क्षमता को काफी बढ़ाएगा.
  • निपुण सैचुरेशन, एयर और हेलिओक्स डाइविंग में मदद करने में सक्षम है. 
  • इसमें निरीक्षण और ऑपरेशन के लिए रिमोट से चलने वाले अंडरवाटर सिस्टम लगे हैं.
  • इसमें डाइविंग कॉम्प्लेक्स, डायनामिक पोजिशनिंग क्षमता और संबंधित लाइफ-सपोर्ट और मेडिकल सुविधाएं समुद्र में लंबे समय तक चलने वाले और जटिल ऑपरेशन को संभव बनाती हैं. 
  • INS निपुण पनडुब्बी बचाव ऑपरेशन में भी मदद करने में सक्षम है. इससे पानी के नीचे की आपातकालीन स्थितियों से निपटने की भारतीय नौसेना की क्षमता काफी मजबूत होती है. 
  • वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत वेस्ट कोस्ट पर तैनात INS Nipun, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन को जारी रखने के लिए ज़रूरी खास अंडरवाटर क्षमताओं में एक मज़बूत इज़ाफ़ा होगा.

खास है जहाज का प्रतीक चिह्न

जहाज का प्रतीक चिह्न (crest) और आदर्श वाक्य (motto) इसके खास काम और उन लोगों की भावना को दर्शाते हैं जो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं. इसका आदर्श वाक्य, ‘Far Beneath, Few Beyond’ (बहुत नीचे, बहुत कम लोग), समुद्री वातावरण के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने के लिए ज़रूरी संकल्प, कौशल और सहनशक्ति को दर्शाता है. CNS ने कहा कि उन्हें न केवल एक आधुनिक प्लेटफॉर्म मिला है, बल्कि जहाज़ की आत्मा को आकार देने और उसके स्टील में जोश भरने की बड़ी ज़िम्मेदारी भी मिली है. 

कई गणमान्य भी रहे मौके पर मौजूद

इस मौके पर कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने की, जिसमें वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन भी मौजूद थे. इस मौके पर नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, खास मेहमान और कमीशनिंग क्रू के परिवार वाले भी शामिल हुए.

Tags: Indian NAVY
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