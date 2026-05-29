Home > देश > आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार! पूड़ी-पराठा खाना होगा बंद, एक हफ्ते में 15 रु. लीटर तक बढ़ी खाद्य-तेल की कीमत

आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार! पूड़ी-पराठा खाना होगा बंद, एक हफ्ते में 15 रु. लीटर तक बढ़ी खाद्य-तेल की कीमत

वैश्विक तनाव और तेल संकट की वजह से बढ़े परिवहन भाड़े के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है. पिछले एक सप्ताह में सरसों तेल सहित अन्य खाद्य तेलों के दाम में 15 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है, जिसने आम आदमी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 29, 2026 3:57:15 PM IST

एक हफ्ते में 15 रु. लीटर तक बढ़ी खाद्य-तेल की कीमत
एक हफ्ते में 15 रु. लीटर तक बढ़ी खाद्य-तेल की कीमत


वैश्विक तनाव का असर अब LPG के बाद खाद्य तेलों की कीमतों पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है. डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमतों की वजह से परिवहन लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से अब सरसों तेल समेत अन्य खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ गए हैं. 

बढ़ती कीमतों से आम आदमी की रसोई का बजट भी प्रभावित हो रहा है. बता दें कि पिछले एक हफ्ते में खाद्य-तेलों का दाम 15 रु. प्रति लीटर तक बढ़ चुका है.

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आम आदमी का बिगड़ा बजट 

‎जानकारी के अनुसार बाजार में अभी तक 175 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बिकने वाला कंपनी पैक्ड सरसों तेल अब 185 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया है. सरसों तेल सहित खाना पकाने के सभी तेल जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल या तिल के तेल की कीमत में वृद्धि हुई है. इस महंगाई ने आम आदमी के बजट को बिगाड़कर रख दिया है.

‎व्यापारियों का कहना है कि परिवहन भाड़े में वृद्धि का असर खाद्य तेलों के दाम पर पड़ा है. जानकारी के अनुसार रिफाइंड तेल 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये प्रति लीटर तथा तिल का तेल 150 रुपये से बढ़कर 165 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. बता दें कि ‎खाद्य तेल के महंगे होने के बाद से गृहणियां अब खाना बनाते समय तेल के उपयोग में किफायत बरतने लगी हैं. 

कई खाद्य-पदार्थों की कीमत में हुई वृद्धि 

मिडिल-ईस्ट में तनाव और बढ़ते गैस-तेल संकट की वजह से देश के घरेलू बाजार में कई वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है. परिवहन लागत बढ़ने की वजह से ड्राई फ्रूट्स, आटा, सरसों का तेल, रिफाइंड, डालडा, दाल, आटा, नमकीन, मसाले, खड़े मसाले सहित कई खाद्य-पदार्थों और खाना बनाने में जरूरी वस्तुओं का मूल्य बढ़ चुका है. विशेषज्ञों के अनुसार, महंगाई बढ़ने से एक परिवार का लगभग दो से पांच हजार का अतिरिक्त खर्चा बढ़ गया है.

Tags: Food Inflationinflation
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