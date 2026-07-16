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जब सोकर उठे तो पता चला बन गए देश के प्रधानमंत्री! कहानी इंद्र कुमार गुजराल के PM बनने की

Indra Kumar Gujral Accidental Prime Minister: ना-ना करते हुए भी लालू यादव ने इंद्र कुमार गुजराल को बिहार की राजधानी पटना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया.

By: JP Yadav | Published: July 16, 2026 9:16:31 PM IST

जब सोकर उठे तो पता चला बन गए देश के प्रधानमंत्री! कहानी इंद्र कुमार गुजराल के PM बनने की
जब सोकर उठे तो पता चला बन गए देश के प्रधानमंत्री! कहानी इंद्र कुमार गुजराल के PM बनने की


Indra Kumar Gujral Accidental Prime Minister: देश में कई ऐसे नेता हुए जो पहले पत्रकार थे और बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर जनता की सेवा की. इनमें एक थे- अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे इंद्र कुमार गुजराल. दोनों में एक समानता भी थी- उनका पूर्व में पत्रकार होना. राजनीति की बात करें तो दोनों में कोई समानता नहीं थी. जहां तक चुनाव की बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के इकलौते नेता थे जो चार राज्यों में चुनाव लड़े और जीते भी, वहीं इंद्र कुमार गुजराल ने इकलौता चुनाव पटना से लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वह रद्द हो गया. दुर्भाग्य भले ही चुनाव से जुड़ा हो, लेकिन वह किस्मत के बहुत धनी थे. दिलचस्प बात यह है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का फैसला हुआ, तब वह अपने घर पर आराम से सो रहे थे. उन्हें जगाया गया. जब सोकर उठने पर पता चला कि वह देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं. 

खुद हुए हैरान!

बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता करने वाले इंद्र कुमार गुजराल बेहद गंभीर स्वभाव के नेता थे. उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय हिस्सा लिया था और भारत छोड़ो आदोलन के दौरान जेल भी गए थे. अप्रैल 1997 में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया. उनका पीएम बनना एक एक्सीटेंड ही था, जो अचानक हो गया. अप्रैल 1997 में संयुक्त मोर्चा (United Front) प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा कर रहा था, क्योंकि एचडी देवेगौड़ा की सरकार गिर गई थी.   नए प्रधानमंत्री के लिए कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी. काफी जद्दोजहद के बाद संयुक्त मोर्चा (United Front) के नेताओं ने आपसी सहमति से इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर मुहर लगाई.  रोचक बात यह है कि जब यह फैसला हुआ तो इंद्र कुमार गुजराल अपने घर पर आराम से सो रहे थे. फैसले के बाद गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे और उन्हें जगाकर बताया कि उन्हें देश का नया प्रधानमंत्री बनना है. यह सुनकर उन्हें एक बारगी यकीन नहीं आया और खुद भी हैरान थे. 

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लड़े चुनाव तो हो गया रद्द

इंद्र कुमार गुजराल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़ा. यह किसी हद तक सही नहीं है. वर्ष 1991 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ने के लिए जोर डाला. इस पर उन्होंने पूछा कि कहां से लड़ूं चु्नाव? लालू ने पटना लोकसभा सीट से इंद्र कुमार गुजराल को चुनाव लड़वाया. उनका दुर्भाग्य ही था कि  उस चुनाव में भारी धांधली हुई और फर्जी वोटिंग की शिकायतें भी मिलीं. इसके चलते भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस चुनावी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया था. दोबारा यहां पर उपचुनाव हुआ तो इंद्र कुमार गुजराल ने बड़ी ही विनम्रता से लालू यादव से चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया. 

आजादी के आंदोलन में शामिल हुए, गए जेल भी

इंद्र कुमार गुजराल का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से ताल्लुक था. उनके पिता अवतार नारायण और माता पुष्पा गुजराल आजादी की लड़ाई में शामिल थे. इसके साथ ही महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंद्र कुमार वर्ष 1942 में जेल गए. निजी जीवन की बात करें तो 1945 में शीला भसीन के साथ विवाह किया. भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो परिवार भारत आ गया. बहुत कम लोगों की जानकारी होगी कि इंद्र कुमार को उर्दू भाषा से भी लगाव था. उनकी पत्नी शीला भी कवयित्री थीं और उन्होंने पंजाबी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में कई किताबें लिखी हैं.  इंद्र कुमार के 2 बेटे नरेश और विशाल गुजराल हैं. उनके भाई सतीश गुजराल प्रसिद्ध चित्रकार और आर्किटेक्ट रह चुके हैं. भतीजी मेधा ने भजन सम्राट अनूप जलोटा से शादी की है.

छात्र जीवन से की राजनीति की शुरुआत

इंद्र कुमार गुजराल पत्रकार तो खैर थे ही, लेकिन राजनीति उन्होंने छात्र जीवन से ही शुरू कर दी थी. शुरुआत में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से उतर गए लेकिन भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 1964-76 तक लगातार 2 बार राज्यसभा भेजा. इंदिरा गांधी से उनके शुरुआती दौर में मतभेद भी रहे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशासनिक क्षमता को पहचाना और वह कई विभागों में मंत्री रहे. वर्ष 1975 में आपातकाल के दौर में वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, जबकि 1976-80 तक तत्कालीन सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे.

Tags: home-hero-pos-3IK Gujral
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