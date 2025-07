Indore Dog Attack Video: कॉलेज जा रही लड़की पर टूट पड़ा कुत्तों का झुंड, गिराकर सबने यूं नोचा, खौफनाक Video देख सिहर जाएंगे

Indore Dog Attack Video: मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इंदौर से एक डरावना वीडियो सामने आया है। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन के पास कॉलेज जा रही एक छात्रा पर कुत्तों ने हमला कर दिया। चार कुत्तों ने झुंड में छात्रा पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे नोच भी डाला। इसके बाद, जब छात्रा ने उन्हें भगाया और ललकारा, तो वे फिर से हमला करने आ गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।

10-10 Hania Aamir घोलकर पी गई बॉलवुड की ये हसीना, ऐसी है अदा… पूरे पाकिस्तान की हूरें पड़ जाएंगी फीकी, जानिए कौन है वो?

यह घटना श्रीनगर एक्सटेंशन की है। छात्रा कॉलेज की परीक्षा देने जा रही थी। तभी यह हादसा हुआ। सीसीटीवी में दिख रहा है कि छात्रा सड़क से गुजर रही थी। तभी अचानक चार कुत्ते उस पर झपट पड़े। कुत्तों ने छात्रा को नीचे गिरा दिया और उसे काटना शुरू कर दिया। छात्रा लात मारकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं।

इसी समय, कुत्तों के चले जाने के बाद लड़की खड़ी हो जाती है। खड़े होकर वह उन्हें फिर से ललकारती है, तभी कुत्ते वापस आ जाते हैं। इसी दौरान लड़की की सहेली आ जाती है। वह पत्थर फेंकती है और कुत्ते भाग जाते हैं। वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुत्ते कितने ख़तरनाक हो गए हैं। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्ते कई बच्चों की जान ले चुके हैं।

Do India’s top cities still deserve to suffer stray dog menace in 2025?

🚨College student mauled by four stray dogs while heading for an exam early morning in #Indore

Caught on CCTV, the dogs knocked her down and left her seriously injured. Currently receiving treatment pic.twitter.com/1c3NKx21Xv

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 15, 2025