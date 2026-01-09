MLA की बेटी और कांग्रेस नेता के बेटे की दर्दनाक मौत; आखिर कौन थे प्रेरणा और प्रखर? पुलिस के इस खुलासे से मचा हड़कंप!

शुक्रवार सुबह (9 जनवरी) इंदौर में एक चौंकाने वाला हादसा हुआ, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों को हिला दिया. रालामंडल बाईपास पर एक तेज़ रफ़्तार नेक्सॉन कार और एक खड़े ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन की मौके पर ही मौत हो गई.

इसी हादसे में, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आनंद कसलीवाल के बेटे प्रखर कसलीवाल और उनके दोस्त मनसिंधु की भी जान चली गई. कार में सवार एक युवती अनुष्का भी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

जन्मदिन का जश्न मातम में बदला

यह हादसा और भी दिल दहला देने वाला इसलिए था क्योंकि प्रखर कसलीवाल का जन्मदिन ठीक एक दिन पहले ही था. अपना जन्मदिन मनाने के बाद, दोस्तों के साथ घर लौटते समय, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सफ़र उनका आखिरी होगा. खुशी से भरी रात कुछ ही पलों में मातम में बदल गई.

पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त कार में शराब की एक बोतल भी मिली है. इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि ड्राइवर नशे में हो सकता है. बताया जा रहा है कि कार प्रखर कसलीवाल खुद चला रहे थे. रालामंडल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज देवेंद्र मरकाम के अनुसार, कार में सवार युवक-युवतियां एक पार्टी से लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि सभी मृतकों की उम्र करीब 25 साल थी.

हादसे की गंभीरता का अंदाज़ा कार की हालत से लगाया जा सकता है. टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया था. गाड़ी को सड़क से हटाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा. शवों को निकालने के लिए कार की खिड़कियां और दरवाज़े तोड़ने पड़े.

प्रेरणा बच्चन और प्रखर कसलीवाल कौन थे?

इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले या घायल हुए सभी युवक-युवतियां इंदौर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले थे. प्रेरणा बच्चन स्कीम नंबर 74 की रहने वाली थीं और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद UPSC परीक्षा की तैयारी कर रही थीं. प्रखर कसलीवाल तिलक नगर इलाके के रहने वाले थे, जबकि मनसिंधु भंवरकुआं इलाके के रहने वाले थे और उनका परिवार ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता है. हादसे में घायल हुई अनुष्का राठी रॉयल अमर ग्रीन इलाके की रहने वाली हैं.

यह हादसा कैसे हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेरणा बच्चन, प्रखर कसलीवाल, मनसिंधु और अनुष्का देर रात ड्राइव पर निकले थे. 9 जनवरी को सुबह करीब 4 से 5 बजे, जब उनकी कार रालामंडल बाईपास से गुज़र रही थी, तभी यह भयानक हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, और उसमें बैठे लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला. प्रेरणा बच्चन, प्रखर कसलीवाल और मनसिंधु की मौके पर ही मौत हो गई. कार में मौजूद अनुष्का को भी गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत गंभीर है और वह ICU में हैं.