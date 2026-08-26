भारत की सबसे ताकतवर सास इंदिरा और बहू मेनका गांधी के बीच लड़ाई की कहानी, क्या जेठानी सोनिया थीं वजह?

Maneka Gandhi : सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के तौर पर देश-दुनिया में नाम कमाने वालीं मेनका गांधी की इससे भी बड़ी पहचान है कि वह इंदिरा गांधी की बहू हैं. जिस खानदान ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए. भले ही ऐसे खानदान की बहू बनना किसी भी युवती/महिला के लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मेनका गांधी के लिए यह किसी बुरे सपने की तरह ही रहा. 26 अगस्त, 1956 को दिल्ली में एक सिख परिवार में जन्मीं मेनका गांधी ने बतौर बहू सफर बहुत ही भयानक रहा, क्योंकि उनके रिश्ते सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे नहीं थे. इस स्टोरी में बात करेंगे मेनका गांधी और उनका सांस इंदिरा गांधी के बीच खटास भरे रिश्तों के बारे में…

मेनका को इंदिरा मानती थीं थोपी बहू

प्रारंभिक शिक्षा लॉरेंस स्कूल, सनावर और फिर दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने वालीं मेनका ने मॉडलिंग में भी कदम रखा था. वर्ष 1974 में मेनका का संजय गांधी से प्रेम विवाह हुआ. इसके साथ ही वह देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक खानदान गांधी परिवार में एंट्री पा गईं. शुरू से ही इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे. इसकी एक वजह यह थी कि इंदिरा गांधी दरअसल, मेनका गांधी को थोपी बहू के रूप में देखती थीं.

मेनका को नहीं मिलती थी तवज्जो

मेनका गांधी की भी राजनीति में रुचि है वह इसे छिपा नहीं सकीं. इंदिरा गांधी ने भी यह समझ लिया था कि मेनका गांधी राजनीति में भविष्य देख रही हैं. बावजूद इसके इंदिरा गांधी अपनी बड़ी बहू सोनिया गांधी पर अधिक भरोसा करती थीं. इंदिरा बात-बात पर मेनका से दूरी बनातीं और हर काम करने से पहले सोनिया गांधी की सलाह लेने लगीं. यहां तक कि खाने के मेन्यू से लेकर साड़ियों के चयन तक में सोनिया गांधी को ही तवज्जो मिलती थी. हद तो तब हो गई जब राजनीति और शासन के मामलों से सोनिया की दूरी को भी महत्व देने लगीं. कहा जाता है कि 1980 में संजय गांधी के निधन के बाद मेनका का सास इंदिरा से टकराव बढ़ गया. 2 साल बाद यानी 1982 आते-आते नौबत यहां तक आ गई कि मेनका को घर छोड़ना पड़ा. 12, विलिंगटन क्रेसेंट वाले घर में सोनिया और इंदिरा काफी करीब आ गए. इसके बाद आहत होकर बहू मेनका ने बेटे वरुण को लेकर घर छोड़ दिया और अलग रहने लगीं.

सोनिया पर संजय की छवि खराब करने का आरोप

कैथरीन फ्रैंक की किताब ‘इंदिरा: द लाइफ़ ऑफ़ इंदिरा नेहरू गांधी’ के प्रकाशन ने इंदिरा गांधी और मेनका गांधी-सोनिया गांधी के बीच कलह को और हवा दी. सोनिया और इंदिरा गांधी एक तरफ और मेनका गांधी दूसरी ओर. आरोप लगाया जाता है कि इंदिरा की बड़ी बहू सोनिया गांधी ने किताब में संजय से जुड़ी पुरानी कहानियों को शामिल करवाने में अहम भूमिका निभाई थी. यह भी दावा किया कि सोनिया और कांग्रेस संजय गांधी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे.

सोनिया को अधिक मिली तवज्जो

यह कहा जाने लगा कि सोनिया, प्रियंका और राहुल को नेहरू-गांधी विरासत के असली उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करना चाहते थे. ऐसे में मेनका गांधी परिवार से अलग-थलग नजर आने लगीं. वहीं, कुछ सालों बाद यह कबूल किया. कहा जाता है कि मेनका परिवार की विरासत न मिल पाने को कोई खास अहमियत नहीं देतीं. उनके मुताबिक, कांग्रेस को नेहरू-गांधी विरासत से जोड़ने का पूरा विचार ही गलत है.

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