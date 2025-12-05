Home > देश > 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर! IndiGo दे रहा रिफंड, ऐसे करें अप्लाई

5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर! IndiGo दे रहा रिफंड, ऐसे करें अप्लाई

IndiGo Operationl Crisis: IndiGo 500 उड़ानें रद्द! 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर. जानें फुल रिफंड और रीशेड्यूलिंग पर पूरी छूट कैसे पाएं.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 5, 2025 5:48:10 PM IST

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने शुक्रवार को एक बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच यात्रियों के लिए ऑटोमैटिक फुल रिफंड और कैंसलेशन या रीशेड्यूलिंग पर पूरी छूट देने की घोषणा की है. यह राहत 5 से 15 दिसंबर के बीच की यात्राओं के लिए लागू होगी. एयरलाइन लगातार चौथे दिन बड़े ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है, जिसके चलते हजारों यात्री देश के अलग-अलग हवाईअड्डों पर फंसे हुए हैं.

“गंभीर ऑपरेशनल संकट” और एयरलाइन का माफीनामा 

इंडिगो ने एक विस्तृत सार्वजनिक माफी जारी करते हुए इस स्थिति को “गंभीर ऑपरेशनल संकट” के रूप में स्वीकार किया है. एयरलाइन ने कहा, “हम तहे दिल से माफी मांगते हैं और समझते हैं कि पिछले कुछ दिन कितने मुश्किल रहे हैं. हालांकि, यह रातों-रात ठीक नहीं होगा, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम अपने ऑपरेशन को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.”

संकट का कारण: पायलट ड्यूटी-टाइम नियमों को समझने में गलती

यह बड़ा कदम तब उठाया गया जब इंडिगो ने देश भर में लगभग 500 उड़ानें रद्द कर दीं, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट से सभी उड़ानें शामिल थीं. यह संकट 1 नवंबर से लागू होने वाले नए पायलट ड्यूटी-टाइम नियमों को समझने में एयरलाइन की गलती के कारण हुआ है.

संशोधित नियम: नए नियमों के तहत अनिवार्य साप्ताहिक आराम बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. साथ ही, रात में लैंडिंग की संख्या पहले के छह से घटाकर प्रति सप्ताह दो कर दी गई है. घरेलू एविएशन मार्केट में 60% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो ने स्वीकार किया है कि यह संकट “गलत अनुमान और प्लानिंग में कमी” के कारण पैदा हुआ.

DGCA से अस्थायी राहत

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को इंडिगो को 10 फरवरी तक नाइट-ड्यूटी क्लॉज से छूट देकर अस्थायी राहत प्रदान की है. हालांकि, यह छूट किसी अन्य एयरलाइन को नहीं दी गई है. इंडिगो ने रेगुलेटरों को बताया है कि उसे 10 फरवरी तक पूरी ऑपरेशनल स्थिरता मिलने की उम्मीद नहीं है.

सबसे खराब दिन और आगे की उम्मीद

एयरलाइन ने बताया कि शुक्रवार कैंसलेशन के मामले में सबसे खराब दिन होगा. कंपनी एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने और “सिस्टम और शेड्यूल को रीबूट” करने के लिए शॉर्ट-टर्म, प्रोएक्टिव फ्लाइट कटौती कर रही है. एयरलाइन ने शनिवार से धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद जताई है.

यात्रियों की मदद के लिए उठाए गए कदम

इंडिगो ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं:

  • फंसे हुए यात्रियों के लिए हजारों होटल के कमरे और सर्फेस ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था.
  • एयरपोर्ट पर खाना और स्नैक्स की व्यवस्था.
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए “जहां भी संभव हो” लाउंज एक्सेस.
  • कॉल-सेंटर की क्षमता बढ़ाई गई है.
  • AI असिस्टेंट 6Eskai रिफंड, रीबुकिंग और अपडेट के लिए उपलब्ध है.

इंडिगो ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने का आग्रह किया है और कहा है कि वह नियमित रूप से अपडेट जारी करता रहेगा.

कैसे ले सकते हैं अपना रिफंड 

  • इंडिगो की वेबसाइट या ऐप पर PNR/बुकिंग रेफरेंस नंबर और ईमेल आईडी/अंतिम नाम दर्ज करें.
  • ‘बुकिंग रद्द करें’ विकल्प चुनें.
  • अपनी पसंदीदा रिफंड विधि चुनें और ‘बुकिंग रद्द करें’ पर क्लिक करें.
  • यदि उड़ान इंडिगो द्वारा रद्द की गई है, तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा. रिफंड आने में 7 कार्य दिवस तक लग सकते हैं.

