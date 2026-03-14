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IndiGo Fuel Surcharge: फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए झटका! बढ़ गया फ्यूल सरचार्ज, देखें नया किराया

IndiGo fuel surcharge: IndiGo 14 मार्च से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ़्लाइट टिकटों पर 425 रुपये से लेकर 2,300 रुपये तक का फ़्यूल चार्ज लगाएगा. कंपनी ने इसका कारण अमेरिका-इज़रायल-ईरान युद्ध की वजह से एविएशन टर्बाइन फ़्यूल की कीमतों में आई भारी तेज़ी को बताया है.

By: Heena Khan | Last Updated: March 14, 2026 11:31:40 AM IST

indigo fuel surcharge
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IndiGo fuel surcharge: IndiGo 14 मार्च से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ़्लाइट टिकटों पर 425 रुपये से लेकर 2,300 रुपये तक का फ़्यूल चार्ज लगाएगा. कंपनी ने इसका कारण अमेरिका-इज़रायल-ईरान युद्ध की वजह से एविएशन टर्बाइन फ़्यूल की कीमतों में आई भारी तेज़ी को बताया है. इस कदम से सभी रूट पर यात्रियों के लिए हवाई सफ़र और भी महंगा हो जाएगा. एविएशन टर्बाइन फ़्यूल, या ATF, किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेशनल खर्च का लगभग 40% होता है. स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के बंद होने के बाद, जब दुनिया भर में तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गईं, तो अब एयरलाइंस इस बढ़े हुए खर्च का बोझ यात्रियों पर डाल रही हैं.

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टिकट की कीमत में कितना इज़ाफ़ा?

आप शायद सोच रहे होंगे कि आपकी अगली यात्रा के लिए इसका असल में क्या मतलब है. घरेलू फ़्लाइट और भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर के रूट पर प्रति टिकट 425 रुपये का फ़्यूल चार्ज लगेगा. मध्य-पूर्व की फ़्लाइट पर 900 रुपये का सरचार्ज लगेगा, जो उस क्षेत्र में बढ़े हुए जोखिमों को दर्शाता है. यूरोप जाने वाली लंबी दूरी की फ़्लाइट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, जहां प्रति टिकट 2,300 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लगेगा; वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन, अफ़्रीका और पश्चिम एशिया के रूट पर 1,800 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लगेगा. किराए में हुई यह कुल बढ़ोतरी तुरंत साफ़ नज़र आएगी, क्योंकि ये फ़ीस आपके रिज़र्वेशन पर अलग से दिखाई जाती हैं.

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IndiGo के फ़्यूल चार्ज से कौन-से रूट प्रभावित होंगे?

सबसे पहले, आइए विस्तार से समझते हैं कि किन फ़्लाइट पर कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर यात्री सबसे पहले यही जानना चाहते हैं. घरेलू रूट और भारतीय उपमहाद्वीप की फ़्लाइट पर प्रति टिकट 425 रुपये का चार्ज लगेगा. मध्य-पूर्व की फ़्लाइट पर 900 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लगेगा, जो उस क्षेत्र में चल रहे तनाव को सीधे तौर पर दर्शाता है. दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन, अफ़्रीका और पश्चिम एशिया के रूट पर 1,800 रुपये का सरचार्ज लगेगा. यूरोप जाने वाली लंबी दूरी की फ़्लाइट पर सबसे ज़्यादा, यानी 2,300 रुपये का चार्ज लगेगा. पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ये सभी चार्ज टिकट पर अलग से दिखाए जाएँगे.

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Tags: fuel surchargehome-hero-pos-8IndiGoindigo flight
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