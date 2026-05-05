Indigo Flight Power Bank Blast: पावर बैंक फटा, केबिन धुएं से भरा…  चंडीगढ़ में इंडिगो फ्लाइट में धमाका, यात्री घायल

Indigo Flight Power Bank Blast: चंडीगढ़ में मंगलवार दोपहर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इंडिगो की फ्लाइट 6E108 के लैंड करते ही उसका केबिन अचानक धुएं से भर गया. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना सीट नंबर 39 और 40 के पास रखे एक पावर बैंक में धमाका होने के कारण हुई; कुछ ही पलों में धुआं पूरे केबिन में फैल गया, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया.

बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, विमान में मौजूद एयर होस्टेस और क्रू सदस्यों ने तुरंत अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल करके आग और धुएं पर काबू पाया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई. हालांकि, केबिन में फैले धुएं और उसके बाद मची अफरा-तफरी के कारण यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.

पांच से छह यात्री घायल

घटना के बाद, विमान को एक निर्धारित बे (bay) पर खड़ा किया गया, आपातकालीन निकास (emergency exits) खोले गए, और यात्रियों को आपातकालीन स्लाइडों का उपयोग करके तेजी से बाहर निकाला गया. इस निकासी प्रक्रिया के दौरान, स्लाइड से नीचे उतरते समय पांच से छह यात्रियों को चोटें आईं; रिपोर्टों के अनुसार, घायलों में कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे. घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

बचाव अभियान के दौरान एक महिला घायल

सौरभ नाम के एक यात्री ने बताया कि वह अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ गोवा से हैदराबाद होते हुए चंडीगढ़ लौट रहे थे. उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्लाइड से नीचे उतरते समय उनकी पत्नी के पैर में मोच आ गई. इसके बाद, हवाई अड्डा अधिकारियों और इंडिगो के कर्मचारियों ने उन्हें ज़ीरकपुर में VIP रोड पर स्थित AM Care Hospital पहुंचाया, जहां मेडिकल जांच में उनके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. डॉक्टरों ने अब सर्जरी की सलाह दी है.

घटना के बाद कुछ समय तक हवाई अड्डे पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा. फिलहाल, हवाई अड्डा प्राधिकरण और इंडिगो प्रबंधन दोनों ही इस मामले पर कोई विस्तृत बयान देने से बच रहे हैं, हालांकि घटना के कारणों की जांच पहले ही शुरू हो चुकी है. शुरुआती आकलन से पता चलता है कि पावर बैंक में हुआ धमाका ही इस घटना का मुख्य कारण था.