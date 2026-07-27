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दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट में अचानक मची अफरा-तफरी, 42 मिनट तक थमी रही 194 लोगों की सांसें; राजकोट की ओर मोड़ा गया विमान

दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट के कार्गो होल्ड में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया. 194 यात्रियों की जान पर मंडराया खतरा, जानिए उन 42 मिनटों में क्या हुआ?

By: Shivani Singh | Published: July 27, 2026 6:00:15 PM IST

दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट के कार्गो होल्ड में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया. 194 यात्रियों की जान पर मंडराया खतरा
दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट के कार्गो होल्ड में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया. 194 यात्रियों की जान पर मंडराया खतरा


सोमवार को इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी क्योंकि उसके कार्गो होल्ड एरिया में धुआं देखा गया था. फ्लाइट दुबई से मुंबई जा रही थी, तभी कार्गो सेक्शन में धुआं दिखाई दिया. इसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई और फ्लाइट को राजकोट की ओर मोड़ दिया गया. फ्लाइट में कुल 194 लोग सवार थे. खबरों के मुताबिक, दोपहर 2:45 बजे इमरजेंसी घोषित की गई और फ्लाइट दोपहर 3:27 बजे राजकोट एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई. उन 42 मिनटों तक, फ्लाइट में सवार 194 लोगों ने तनाव और बेचैनी के साथ इंतज़ार किया. हालांकि, आखिरकार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और धुएं के कारण की जांच की जा रही है.

राजकोट एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिगंत बोरा ने कहा, ‘दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि कार्गो होल्ड एरिया में धुआं देखा गया था. विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं.’ इस महीने की शुरुआत में, बेंगलुरु में इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने का दावा करने वाला एक नोट मिला था, हालांकि पुलिस की जांच में कुछ भी नहीं निकला.

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एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड तैनात

एयरबस A321 विमान (फ्लाइट नंबर IGO1452) में 194 यात्री सवार थे. विमान दुबई से मुंबई के लिए रवाना हुआ था. रास्ते में कार्गो होल्ड एरिया में धुआं देखा गया. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, एयरपोर्ट अधिकारियों ने दोपहर 2:45 बजे फुल इमरजेंसी घोषित कर दी. विमान दोपहर 3:27 बजे राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा. आग के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें तैनात की गईं. सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

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