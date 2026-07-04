हवा में थम गईं सांसें! इंडिगो फ्लाइट की 2 बार लैंडिंग फेल, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Indigo Flight Landing Failed: वाराणसी से मुंबई जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6544 में शनिवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के चलते लैंडिंग संभव नहीं हो पाई. पायलट ने दो बार लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण दोनों प्रयास विफल रहे. हालांकि पायलट की सूझबूझ से सूरत में फ्लाइट की लैंडिंग हो सकी और बड़ा हादसा होने से टल गया.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E6544, वाराणसी से मुंबई जा रही थी. फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर मुंबई पहुंची. मुंबई में लगातार भारी बारिश और खराब मौसम के कारण रनवे पर विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिसके कारण वहां पर फ्लाइट लैंड करना मुश्किल हो गया. पायलेट ने दो बार कोशिश की लेकिन दोनों बार लैंडिंग फेल होने के कारण पायलट ने बिना समय गंवाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर फ्लाइट को गुजरात के सूरत एयरपोर्ट डायवर्ट किया. इसके बाद फ्लाइट सूरत एयरपोर्ट पर उतरी और सभी 180 से ज्यादा यात्रियों के साथ सुरक्षित लैंडिंग हो सकी.

#BREAKING

Indigo flight 6E6544’s landing failed twice, pilot’s presence of mind averted a major accident, made a safe landing in Surat. There was a commotion on Saturday afternoon in Indigo flight number 6E6544 going from Varanasi to Mumbai when landing was not possible due to… pic.twitter.com/P0tqTPwYbM — NEWS WALA (@NEWSWALApy) July 4, 2026

जीरो ग्रेविटी की बात में कितनी सच्चाई?

शुरुआती रिपोर्ट्स में “जीरो ग्रेविटी के चलते लैंडिंग नहीं हो पाई” कहा गया लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक असली वजह खराब मौसम और क्रॉसविंड थी. जीरो ग्रेविटी जैसी कोई स्थिति कमर्शियल फ्लाइट में नहीं होती. लैंडिंग के दौरान विमान को तेज हवा और बारिश में स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण था इसलिए पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डायवर्ट किया.

एयरलाइन ने जताया खेद

मुंबई की जगह अचानक सूरत में लैंडिंग होने से यात्री परेशान दिखे. कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट और जरूरी मीटिंग छूट गईं. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इंडिगो ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि “यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. मौसम साफ होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.” सूरत से मुंबई के लिए सड़क या दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जा रहा है.