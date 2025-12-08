Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू की चेतावनी, ‘ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा कि…’

Indigo Crisis News: इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बड़ा बयान दिया है. राज्यसभा में उन्होंने कहा कि जिन भी पैसेंजर्स को देरी और कैंसलेशन की वजह से दिक्कत हुई है, उनके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CARs) लागू हैं. एयरलाइन ऑपरेटर्स को इन रिक्वायरमेंट्स को मानना ​​होगा.

राम मोहन नायडू ने कहा कि सॉफ्टवेयर इशू के बारे में, एक इंक्वायरी की गई है. इस सेक्टर में लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता रहता है. सरकार की तरफ से हमारा विज़न देश में एविएशन सेक्टर के लिए टॉप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रखना है.

एयरलाइन कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी- राम मोहन नायडू

केंद्रीय मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी एयरलाइन कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा, जिससे बाकी सभी एयरलाइंस गंभीरता से लें.

उन्होंने कहा कि भारत के बाजार में और एयरलाइंस आनी चाहिए, देश में बड़ी क्षमता है. जिन यात्रियों को उड़ान रद्द और देरी के कारण मुश्किलें झेलनी पड़ीं, उनके लिए बने कड़े नियम (CARs) का पालन सभी एयरलाइनों के लिए अनिवार्य है.

राम मोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन में आए सॉफ्टवेयर और तकनीकी खराबी के मुद्दों की जांच शुरू हो चुकी है. जांच में 5,00,000 PNR कैंसिल होते हुए नजर आए है, जो दुखद है और अंत में केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि भारत का उड्डयन क्षेत्र दुनिया के सबसे उच्च सुरक्षा और सेवा मानकों तक पहुंचाया जाए.

राम मोहन नायडू बोले- ऑपरेशनल विफलता पूरी तरह से एयरलाइन की

नायडू ने इस गड़बड़ी के कारण पर बात करते हुए कहा कि ऑपरेशनल विफलता पूरी तरह से एयरलाइन की थी. उन्होंने कहा कि इंडिगो को अपने क्रू रोस्टर को मैनेज करना था.’

मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने 1 दिसंबर को इंडिगो अधिकारियों के साथ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के बारे में एक मीटिंग की थी. नायडू के मुताबिक, इस सेशन के दौरान एयरलाइन को सभी जरूरी स्पष्टीकरण दिए गए थे और उस समय एयरलाइन ने ‘कोई समस्या’ नहीं बताई थी.