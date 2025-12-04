Home > देश > IndiGo Flights Cancelled: 300 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट से लेकर DGCA तक मचा हुआ है बवाल; जानें इंडिगो की उड़ाने किन-किन शहरों में हुई प्रभावित

300 IndiGo flights cancelled: सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ऑन-टाइम परफ़ॉर्मेंस (OTP) बुधवार को एक दिन पहले के 35% से घटकर 19.7% हो गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 4, 2025 7:10:03 PM IST

IndiGo cancels over 300 flights
IndiGo cancels over 300 flights


IndiGo Flights Cancelled News: गुरुवार को इंडिगो की 300 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, क्योंकि पूरे भारत के बड़े एयरपोर्ट पर अफ़रा-तफ़री जारी रही, और एयरलाइन को नए कड़े क्रू रोस्टरिंग नियमों के हिसाब से ढलने में मुश्किल हो रही थी. बुधवार को, एयरलाइन ने कम से कम 150 फ़्लाइट्स कैंसिल कीं और बताया कि उसने अगले 48 घंटों के लिए अपने शेड्यूल में “कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट” शुरू कर दिए हैं.

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ऑन-टाइम परफ़ॉर्मेंस (OTP) बुधवार को एक दिन पहले के 35% से घटकर 19.7% हो गया.

इन शहरों में हुई उड़ाने सबसे ज्यादा प्रभावित

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर 200 से अधिक उड़ानों को प्रभावित किया है. 

मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली से 33, हैदराबाद से 68, मुंबई से 85 और बेंगलुरु से 73 फ़्लाइट्स कैंसिल की गईं. बुधवार को, दिल्ली एयरपोर्ट पर कम से कम 67 फ़्लाइट्स कैंसिल हुईं (37 डिपार्चर और 30 अराइवल), बेंगलुरु में 42, हैदराबाद में 40 (19 डिपार्चर और 21 अराइवल), और मुंबई में 33 (17 डिपार्चर और 16 अराइवल).

इंडिगो की तरफ से दिया गया बयान

बुधवार को एक बयान में, इंडिगो ने कहा कि अगले 48 घंटों तक कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट लागू रहेंगे और ऑपरेशन नॉर्मल हो जाएंगे और पूरे नेटवर्क में धीरे-धीरे पंक्चुएलिटी वापस आ जाएगी. “हमारी टीमें कस्टमर्स की परेशानी कम करने और ऑपरेशन्स को जल्द से जल्द स्टेबल करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं.” एयरलाइन ने कहा कि जिन कस्टमर्स पर असर पड़ा है, उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दूसरे ट्रैवल अरेंजमेंट या रिफंड, जैसा लागू हो, ऑफर किए जा रहे हैं. एयरलाइन ने गुरुवार को अपने फ़्लाइट ऑपरेशन्स पर कोई अपडेट जारी नहीं किया.

एयरपोर्ट पर मची हुई है अफरा-तफरी

टेक्नोलॉजी में गड़बड़, खराब मौसम, बढ़ी हुई भीड़, और नवंबर में लागू हुए अपडेटेड फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) के लागू होने से यह अफरा-तफरी मच गई. 29-30 नवंबर के वीकेंड में एयरबस A320 में एक इमरजेंसी सॉफ्टवेयर पैच आया, जिससे क्रू शेड्यूलिंग में दिक्कत आई, ठीक उसी समय जब एयरलाइन FDTL नियमों की वजह से बहुत कम ढील के साथ काम कर रही थी.

इंडिगो के बैगेज सिस्टम में भी आई दिक्कतें 

बुधवार को दिल्ली के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर इंडिगो के बैगेज सिस्टम में दिक्कतें आईं, जिससे एविएशन में अफरा-तफरी और बढ़ गई. जब पैसेंजर चेक-इन के लिए आए तो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं. कई लोगों ने कहा कि वे आगे के कनेक्शन मिस कर गए.

नए FDTL नियम 1 जुलाई और 1 नवंबर को दो फेज़ में लागू किए गए. ये नियम थकान से निपटने और आराम का समय बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं. उन्होंने हफ़्ते के आराम के समय को बढ़ाकर 48 घंटे करने, रात के समय को बढ़ाने और रात में लैंडिंग की संख्या को पहले के छह से घटाकर दो करने का आदेश दिया.

Explainer: पूरे भारत में इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैसे हुईं कैंसिल?

इंडिगो को DGCA ने किया तलब

DGCA ने बुधवार को कहा कि वह स्थिति की जांच कर रहा है और उसने इंडिगो को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया है ताकि “मौजूदा स्थिति के कारणों के साथ-साथ चल रही देरी और कैंसलेशन को कम करने के प्लान पेश किए जा सकें”. यह एयरलाइन रोज़ाना 90 से ज़्यादा घरेलू और 45 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए लगभग 2,200-2,300 फ़्लाइट चलाती है.

एयरक्राफ्ट फ़्लीट ट्रैकिंग वेबसाइट Planespotter.net के अनुसार, 2 दिसंबर तक, इंडिगो के फ़्लीट में कुल 416 एयरक्राफ्ट थे, जिनमें से 366 ऑपरेशन में और 50 ग्राउंड पर थे, जो पिछले महीने के 47 से ज़्यादा थे.

एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, जो 800 से ज़्यादा पायलटों को रिप्रेज़ेंट करता है, ने बुधवार को बड़ी एयरलाइनों द्वारा “प्रोएक्टिव रिसोर्स प्लानिंग की नाकामी” की आलोचना की.

इंडिगो का OTP हुआ धड़ाम

मंगलवार को इंडिगो का OTP सिर्फ़ 35% था, जो भारतीय एयरलाइन कंपनियों में सबसे कम था और बड़े एयरपोर्ट पर इसके आम 80% से ज़्यादा परफॉर्मेंस से बहुत कम था. एविएशन एनालिस्ट और पहले नेटवर्क प्लानर रहे अमेय जोशी ने कहा कि इंडिगो न सिर्फ़ सबसे बड़ी एयरलाइन है, बल्कि रात में भी इसकी काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, जिन्हें अब ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है.

