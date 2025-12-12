Home > देश > IndiGo Airlines News: इंडिगो संकट को लेकर एक्शन में DGCA , 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

IndiGo Airlines News: इंडिगो संकट को लेकर एक्शन में DGCA , 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

IndiGo Airlines News: इंडिगो संकट के कारण देशभर के लोगों को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. वहीं अब इंडिगो की कमी की वजह से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

By: Heena Khan | Published: December 12, 2025 1:40:55 PM IST

indigo crisis
indigo crisis


IndiGo Airlines News: इंडिगो संकट के कारण देशभर के लोगों को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. वहीं अब इंडिगो की कमी की वजह से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जो ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है. DGCA ने इंडिगो की सेफ्टी और ऑपरेशनल कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर (FOI) को सस्पेंड कर दिया है. ये चारों इंडिगो की सेफ्टी और ऑपरेशनल कंप्लायंस की देखरेख कर रहे थे.

सस्पेंड हुए 4 इंस्पेक्टर 

शुरुआती जांच में एयरलाइन के चल रहे ऑपरेशनल संकट से जुड़ी ओवरसाइट में चूक का पता चला. यह बड़ी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब एयरलाइन अपने पूरे नेटवर्क में गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि इंस्पेक्टर सीधे तौर पर इंडिगो के ऑपरेशनल चेक, सेफ्टी ओवरसाइट और कम्प्लायंस प्रोसेस की देखरेख में शामिल थे. मॉनिटरिंग में कथित चूक की जांच के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से यह रुकावट आई और देश भर के अलग-अलग एयरपोर्ट पर हज़ारों यात्री फंसे रहे.

एक्शन मोड में केंद्र सरकार 

यह कार्रवाई एविएशन वॉचडॉग के एयरलाइन की जांच में काफी तेज़ी लाने के बाद हुई है. DGCA के अधिकारी इंडिगो के गुरुग्राम स्थित हेडक्वार्टर में कैंसलेशन, क्रू डिप्लॉयमेंट, रिफंड प्रोसेसिंग और स्टाफ की कमी से प्रभावित रूट्स पर नज़र रखने के लिए तैनात हैं. ओवरसाइट पैनल के दो सदस्य अब एयरलाइन के रोज़ाना के ऑपरेशन्स पर खुद नज़र रख रहे हैं.

Tags: IndiGo AirlineIndiGo CrisisIndigo news
