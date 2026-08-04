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IndiGo Free Tickets: लूट सको तो लूट लो! 20 हजार फ्री टिकट दे रही है इंडिगो, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?

इंडिगो लाया 20,000 फ्री टिकट का बंपर ऑफर! जानिए कैसे 4 से 6 अगस्त के बीच बुकिंग करने पर आपको मिल सकता है 10,000 रुपये तक का रिफंड.

By: Shivani Singh | Published: August 4, 2026 8:34:29 PM IST

इंडिगो लाया 20,000 फ्री टिकट का बंपर ऑफर! जानिए कैसे 4 से 6 अगस्त के बीच बुकिंग करने पर आपको मिल सकता है 10,000 रुपये तक का रिफंड.
इंडिगो लाया 20,000 फ्री टिकट का बंपर ऑफर! जानिए कैसे 4 से 6 अगस्त के बीच बुकिंग करने पर आपको मिल सकता है 10,000 रुपये तक का रिफंड.


एयरलाइन दिग्गज इंडिगो ने अपनी 20वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर ग्राहकों के लिए एक खास प्रमोशन ऑफर शुरू किया है. इस ऑफर के तहत 20,000 मुफ़्त डोमेस्टिक (घरेलू) टिकट दिए जा रहे हैं.

कंपनी के मुताबिक, यह ‘IndiGoFree’ कैंपेन 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच एयरलाइन के डायरेक्ट चैनल्स जैसे कि उसकी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और AI-बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट 6Eskai के जरिए की गई डोमेस्टिक बुकिंग पर ही लागू होगा.

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कैसे काम करेगा यह ऑफर?

ऑफर की अवधि के दौरान बुकिंग करने वाले लकी कस्टमर्स को रैंडम तरीके से चुना जाएगा. चुने गए यात्रियों को ईमेल और वॉट्सऐप के जरिए एक सवाल का जवाब देने के लिए इनवाइट किया जाएगा. जो यात्री 3 अटेंप्ट (प्रयासों) के अंदर सही जवाब दे देंगे, उन्हें उनकी बुकिंग का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. यह रिफंड प्रति PNR अधिकतम 10,000 रुपये तक का होगा.

कौन-कौन सी फ्लाइट्स शामिल हैं?

यह ऑफर वन-वे और रिटर्न, दोनों तरह की यात्राओं के लिए लागू है. इसके तहत डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लास के साथ-साथ ‘IndiGoStretch’ बुकिंग भी शामिल की गई है.

20 साल का शानदार सफर

इंडिगो का कहना है कि भारत में अपने शानदार 20 साल पूरे होने की खुशी में उसने यह पहल शुरू की है. आज की तारीख में इंडिगो के पास 430 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट का विशाल बेड़ा है, जो 95 से अधिक घरेलू और 40 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन्स को जोड़ते हुए रोजाना लगभग 2,200 उड़ानें भरता है. एयरलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 (FY26) में ही इंडिगो ने 12.3 करोड़ (123 मिलियन) से ज्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है.

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