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‘भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन’: अस्पताल से सोनम वांगचुक का पहला संदेश, जंतर-मंतर को हटाने को ‘अवैध’ बताया

हाल ही में अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से अपना पहला संदेश भेजा है. उन्होंने ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाने को "अवैध" बताया और विरोध प्रदर्शन को "भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन" बताया.

By: Shivangi Shukla | Published: July 19, 2026 12:40:50 PM IST

अस्पताल से सोनम वांगचुक का पहला संदेश
अस्पताल से सोनम वांगचुक का पहला संदेश


कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से अपना पहला संदेश साझा किया है. बता दें कि उन्हें भूख हड़ताल के दौरान जंतर-मंतर से ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाय गया था. उनकी पत्नी गीतांजलि द्वारा जारी एक बयान में, वांगचुक ने अपने समर्थकों से 20 जुलाई के मार्च में शामिल होने का आग्रह किया.

उन्होंने जंतर-मंतर से, जहां वे विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर थे, हटाए जाने को “अवैध” बताया. उन्होंने चल रहे विरोध प्रदर्शन को “भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन” भी कहा. 

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सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से भेजा पहला संदेश 

अपने संदेश में सोनम वांगचुक ने लिखा कि भारत को अब “अन्याय से मुक्ति” और “भय से मुक्ति” की आवश्यकता है. साथ ही उन्होंने कागजी दस्तावेजों के लीक होने और विरोध स्थल से हटाए जाने जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया. उन्होंने मौजूदा स्थिति को “भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन” बताया. X पर एक पोस्ट में, सोनम वांगचुक की पत्नी एंगमो ने वांगचुक की चिकित्सा स्थिति के संबंध में अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाया और उनके पोटेशियम स्तर की रिपोर्टिंग में विसंगतियों का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, “सफदरजंग सरकारी अस्पताल पर से मेरा भरोसा उठ गया है। अस्पताल ने हमें बताया कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम स्तर गिरकर 2.9 हो गया है, और इसे चिंताजनक और जानलेवा बताया. लेकिन, अपने जन स्वास्थ्य बुलेटिन में उन्होंने जानबूझकर वास्तविक संख्या का उल्लेख नहीं किया, केवल ‘घटते पोटेशियम स्तर’ का जिक्र किया. एक स्वतंत्र प्रयोगशाला परीक्षण में पोटेशियम स्तर 3.5 बताया गया, जो सामान्य सीमा के भीतर है.” उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल ने वांगचुक को डिस्चार्ज करने या उन्हें किसी निजी स्वास्थ्य सुविधा में स्थानांतरित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

डॉक्टरों के संगठन ने की NEET UG 2026 के पेपर लीक मामले में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग 

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, एसोसिएशन ने कहा कि उसने भारत की राष्ट्रपति को पत्र लिखकर NEET परीक्षा में बार-बार हो रही अनियमितताओं पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. इसने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाबदेही की मांग की और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों का आह्वान किया. FAIMA ने X पर लिखा, “हमने सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके स्वास्थ्य पर पारदर्शी रूप से दिन में दो बार मेडिकल बुलेटिन जारी करने का भी अनुरोध किया है, साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी मांग की है कि उनकी गरिमा, कानूनी अधिकार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पूरी तरह से सुरक्षित रहें. छात्रों को पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय मिलना चाहिए.” 

पत्र में आगे कहा गया है, “NEET परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने के बार-बार लगे आरोपों ने देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली में लाखों छात्रों और उनके परिवारों के विश्वास को बुरी तरह से हिला दिया है. इन लगातार हो रही घटनाओं ने उम्मीदवारों के बीच अभूतपूर्व मानसिक तनाव पैदा किया है. यह बेहद चिंताजनक है कि इन विवादों के बाद कई छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है, जो प्रणालीगत विफलताओं की विनाशकारी मानवीय कीमत और सार्थक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है.” 

Tags: Sonam Wangchuksonam wangchuk wife
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