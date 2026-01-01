Home > देश > देश में पहली बुलेट ट्रेन कब होगी शुरू? कहां से कहां तक चलेगी, रेल मंत्री ने बताया

India’s First Bullet Train: भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यह 2026 की शुरुआत में शुरू होगी. उन्होंने बताया कि पहली ट्रेन 15 अगस्त 2027 को सूरत और वापी के बीच चलेगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 1, 2026 7:15:57 PM IST

India’s First Bullet Train: भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यह 2026 की शुरुआत में शुरू होगी. उन्होंने बताया कि पहली ट्रेन 15 अगस्त 2027 को सूरत और वापी के बीच चलेगी. यह ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच गया है. अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित तारीख के अनुसार बुलेट ट्रेन अगले राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले गुजरात में चलना शुरू हो जाएगी. अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लेने के लिए कई बार गुजरात का दौरा किया है. पिछले साल के आखिर में पीएम मोदी ने भी बुलेट ट्रेन के काम की प्रगति देखने के लिए गुजरात का दौरा किया था. अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार बुलेट ट्रेन के लिए अब सिर्फ 20 महीने का इंतजार बाकी है. 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने है. उससे पहले पूरा बुलेट ट्रेन रूट चालू हो जाएगा. रेल मंत्री पहले ही इसकी घोषणा कर चुके है. अहमदाबाद और मुंबई के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा संभव होगी.

सूरत और बिलिमोरा के बीच ट्रायल

इस साल के आखिर तक बुलेट ट्रेन के गुजरात पहुंचने की उम्मीद है. NHSRCL ने सूरत और बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल करने की योजना बनाई है. रेल मंत्री ने अब बुलेट ट्रेन के ऑपरेशन की तारीख तय कर दी है. 2027 के आखिर में गुजरात में चुनाव होने है. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट गुजरात और देश के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है. बुलेट ट्रेन के ऑपरेशन से गुजरात के आर्थिक विकास को और गति मिलने की उम्मीद है. जब पूरा मुंबई-अहमदाबाद रूट खुल जाएगा, तो दोनों शहरों के बीच की यात्रा सिर्फ दो घंटे और सात मिनट में पूरी हो जाएगी. गुजरात में कुल आठ बुलेट ट्रेन स्टेशन है. इनमें से दो स्टेशन अहमदाबाद में हैं. पहला स्टेशन साबरमती में और दूसरा स्टेशन कालूपुर रेलवे स्टेशन पर है.

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किमी लंबा है

मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक बयान के अनुसार जैसे ही 15 अगस्त 2027 को पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, भारत बुलेट ट्रेन चलाने वाले चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा. पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन 2029 तय की गई है. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का 55 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. गुजरात के सभी आठ स्टेशन अगले कुछ महीनों में तैयार हो जाएंगे.

