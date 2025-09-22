अब पाकिस्तान पर अंतरिक्ष से होगा हमला, भारत की नई तकनीक से चीन भी दहशत में
Indian Satellites Security ISRO: अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को दुश्मन देशों के हमलों से बचाने के लिए ISRO बॉडीगार्ड्स सेटेलाइट बनाने की योजना पर काम कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: September 22, 2025 3:17:20 PM IST

Indian Satellites in Space
Indian Satellites in Space

ISRO Deploy Bodyguards Space Satellites: भारत सरकार अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ‘बॉडीगार्ड सैटेलाइट’ बनाने की योजना बना रही है. जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम (S-400 Defense System) जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों से सुरक्षा करता है, वैसे ही ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में दुश्मन देशों के खतरों से भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे. ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस पहल की तैयारी तब तेजी से बढ़ी जब 2024 की शुरुआत में एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सैटेलाइट से सिर्फ़ 1 किलोमीटर की दूरी पर आ गया.

किन-किन गतिविधियों में लगी है यह सैटेलाइट? (What activities is this satellite involved in?)

यह सैटेलाइट 500-600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में था और मैपिंग और ग्राउंड मॉनिटरिंग जैसी सैन्य गतिविधियों में लगा हुआ था. हालांकि टकराव टल गया, लेकिन इस घटना को एक क्षमता प्रदर्शन के रूप में देखा गया. भारत 50 बॉडीगार्ड सैटेलाइट का बेड़ा बनाएगा. सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह नई पहल भारत के व्यापक सुरक्षा प्लान का हिस्सा है. इसमें लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये (3 बिलियन डॉलर) की लागत से 50 निगरानी सैटेलाइट का बेड़ा विकसित करना शामिल है. इनमें से पहला सैटेलाइट अगले साल लॉन्च किया जा सकता है, जिससे भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमता और मज़बूत होगी.

भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा ISRO (ISRO will take India to new heights)

इसके अलावा, भारतीय सरकार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) सैटेलाइट सहित नई टेक्नोलॉजी पर स्टार्टअप के साथ काम करने की योजना बना रही है, जो खतरों का जल्दी पता लगाने और ग्राउंड ऑपरेटरों को समय पर चेतावनी देने में मदद करेगा. हालांकि, इन पर चर्चा अभी शुरुआती दौर में है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जैसे-जैसे सैटेलाइट सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, भारत का यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि रणनीतिक शक्ति को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

भारत के पास हैं 100 से अधिक सैटेलाइट्स (India has more than 100 satellites)

यह अंतरिक्ष में चीन और पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगा. पिछले सात दशकों में भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ कई बार सशस्त्र संघर्ष हुआ है, जिनकी अंतरिक्ष क्षमताएं काफी अलग हैं. ऐसी अंतरिक्ष यान की निगरानी करने वाली वेबसाइट N2Y0.com के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान के पास केवल आठ सैटेलाइट हैं, जबकि भारत के पास 100 से अधिक हैं. इसी वेबसाइट के अनुसार चीन के पास 930 से अधिक सैटेलाइट हैं. भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत एक रिसर्च ग्रुप ने मई में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट कवरेज को एडजस्ट करने में मदद की थी. 

