अब भी नहीं सुधरा पाकिस्तान! बांग्लादेश के रास्ते भारत भेज रहा नकली नोट, मालदा बना अड्डा

Fake Currency Case: नकली नोटों से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि नकली नोटों के गिरोह के सरगना को हाल ही में नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया था. जेल से रिहा होने के बाद आरोपी ने एक नया गिरोह बनाया और अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने ये नकली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा से हासिल किए थे. इसके अलावा, उन्होंने आगे बताया कि वह वहां रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में है. पुलिस को शक है कि ये नकली नोट पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में तस्करी करके लाए जा रहे हैं.

कौन है रैकेट का सरगना?

मार्च 2025 में रोरवार क्षेत्र में गौंडा रोड पर पुलिस ने स्कूटर पर जा रहे 3 लोगों को रोका था. तलाशी लेने पर उसके पास से 154 नकली नोट मिले, जिनमें से सारे नोट 500 रुपये के थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जिकरुल हसन, बारीक और नाजिम का नाम शामिल था. पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने बताया कि नकली नोटों की यह खेप पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले से आई थी और इसे दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था. इस रैकेट का सरगना अब्दुल नाम का एक बांग्लादेशी नागरिक है, जो बांग्लादेश से भारत में नकली करेंसी की तस्करी में मदद करता है.

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मालदा है इस रैकेट का केंद्र

जानकारी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल का मालदा इस रैकेट का मुख्य केंद्र है. जहां से नकली नोट देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं. इस पूरे मामले में आशंका जताई जा रही है कि नकली करेंसी पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश भेजी जाती है और फिर तस्करों के एक नेटवर्क के माध्यम से मालदा होते हुए भारत के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाई जाती है.

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कहां चलाए जाते थे नकली नोट

जब रोरावर पुलिस ने जिकरुल हसन को पकड़ा तो उसने अपने काम काज के बारे में कई अहम जानकारियों दीं. उसने बताया कि वे नकली नोटों को छोटी दुकानों, सब्ज़ी के ठेलों, पेट्रोल पंपों और पशु बाज़ारों में चलाते थे. इन जगहों को इसलिए चुना जाता था, क्योंकि वहां लोगों के नकली करेंसी को पहचान पाने की संभावना कम होती है.