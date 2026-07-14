16 से 21 जुलाई तक कई ट्रेनों का बदला रास्ता, तो कई हुईं कैंसिल, यात्रा प्लान करने से पहले देखें लिस्ट

Indian Railway: अगर आप रेल से कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर खास आपके लिए है. भारतीय रेलवे ने 16 से 21 जुलाई के बीच कई ट्रेन कैंसिल करने की घोषणा की है. इस दौरान कई ट्रेनों का रूट बदला जाएगा. साथ ही कई ट्रेनों को बीच रास्ते से चालू किया जाएगा. इस दौरान रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जांच कर लें. जिनकी ट्रेन कैंसिल हुई है और रास्ता बदल गया हो, तो सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर कैंट-उनौला स्टेशन के बीच डबल लाइन का काम पूरा हो गया है. इसमें अगले चरण की तकनीकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके तहत 16 से 21 जुलाई के बीत प्री इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा. इसको देखते हुए रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक किया है.

11 ट्रेनें कैंसिल

ब्लॉक के कारण इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिलेगा. 16 से 21 जुलाई के बीच 11 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. 16 ट्रेनों का रास्ता बदला जाएगा. 17 ट्रेनों को बीच रास्ते से चलाया जाएगा. वहीं 5 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चलेंगी. इस बारे में सुनित कुमार ने बताया कि 21 जुलाई को रेल संरक्षा आयुक्त नई डबल रेल लाइन का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से शुरू होगा.

कैंसिल की गई ट्रेन

20 और 21 जुलाई को 55040 नकहा जंगल-नरकटियागंज सवारी गाड़ी.

18 से 21 जुलाई तक 55048 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी.

19, 20, 21 और 23 जुलाई को 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी.

19, 20, 21 और 24 जुलाई को 55096 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज.

19 और 24 जुलाई को 55039 नरकटियागंज-बढ़नी सवारी गाड़ी.

20 और 21 जुलाई को 55055 छपरा-गोरखपुर सवारी गाड़ी.

20 और 21 जुलाई को 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी.

20, 21 और 22 जुलाई को 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट.

21 जुलाई को 15105/15106 छपरा-नौतनवा-छपरा एक्सप्रेस.

20 जुलाई को 14111/14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस.

21 और 22 जुलाई को 15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस.

बीच रास्ते से चलने वाली ट्रेनें

20 और 21 जुलाई को 15104 बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस देवरिया सदर तक जाएगी, जबकि 15103 गोरखपुर-बनारस एक्सप्रेस देवरिया सदर से चलेगी.

15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस आनंद नगर स्टेशन पर समाप्त होगी, जबकि 15081 आनंद नगर से रवाना होगी.

20 जुलाई को 12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस भटनी तक जाएगी और 21 जुलाई को 12166 भटनी से चलेगी.

19 से 21 जुलाई तक 15129 गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस भटनी से चलेगी, जबकि 15130 भटनी पर ही समाप्त होगी.

18 जुलाई को 01027 दादर-गोरखपुर विशेष गाड़ी मऊ तक जाएगी और 20 जुलाई को 01028 मऊ से चलेगी.

19 और 20 जुलाई को 55036 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी गाड़ी कप्तानगंज से चलेगी, जबकि 55035 कप्तानगंज पर समाप्त होगी.

19 जुलाई को 55098 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी कप्तानगंज से संचालित होगी।

19 से 21 जुलाई तक 55041 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी भटनी पर समाप्त होगी, जबकि 55042 भटनी से चलेगी.

19 से 21 जुलाई तक 55095 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी कप्तानगंज पर समाप्त होगी.

18 जुलाई को 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी भी कप्तानगंज तक ही चलेगी.

इन ट्रेनों का बदला गया रास्ता

19 और 20 जुलाई को 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस रोजा, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, वाराणसी जंक्शन, छपरा ग्रामीण और मुजफ्फरपुर होकर चलेगी. 21 जुलाई को 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस छपरा, वाराणसी जंक्शन, अयोध्या कैंट, बाराबंकी, लखनऊ और रोजा के रास्ते संचालित होगी. इसके अलावा 15565 वैशाली एक्सप्रेस, 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस, 15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस, 15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस, 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस, 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 22583 छपरा-एलटीटी एक्सप्रेस, 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस, 15273 रक्सौल-आनंद विहार एक्सप्रेस, 14010 आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस तथा 02563 और 02569 नई दिल्ली विशेष गाड़ियों का भी निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्ग से संचालन किया जाएगा.