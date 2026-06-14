IRCTC New Website: 15 जुलाई तक लांच होगी IRCTC की नई वेबसाइट! रेल मंत्री का एलान, जानिए क्या होगा खास?

भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार, 11 जून को घोषणा की कि 15 जुलाई तक एक बिल्कुल नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च की जाएगी. मंत्री ने जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) में छात्रों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी.

दरअसल, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव एक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों से मिले, जिसके बाद एक छात्रा ने IRCTC की वेबसाइट को लेकर शिकायत की जिसके बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उसी समय अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि कुछ विद्यार्थियों की मांग है कि IRCTC की नई वेबसाइट बननी चाहिए क्या 40 दिनों के अंदर बन जाएगी, तभी उधर से जवाब आया कि नई वेबसाइट 30 दिनों के अंदर बना दी जाएगी. जिसके बाद रेल मंत्री ने सबके सामने ये एलान किया कि आने वाले 15 जुलाई तक IRCTC की नई वेबसाइट लांच कर दी जाएगी.

नई वेबसाइट क्या खास बनाती है?

अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों या ‘तत्काल’ टिकट बुकिंग के समय ज़्यादा ट्रैफ़िक के कारण IRCTC वेबसाइट धीमी हो जाती है. यात्रियों को होने वाली इस समस्या को दूर करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को अपग्रेड किया जा रहा है. द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई वेबसाइट में मौजूदा वेबसाइट की तुलना में बेहतर, तेज़ और आधुनिक फ़ीचर होंगे. इसका मुख्य उद्देश्य यूज़र्स के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग के अनुभव को आसान, सुरक्षित और बेहतरीन बनाना है.

यात्रियों को क्या फ़ायदा होगा?