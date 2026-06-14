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IRCTC New Website: 15 जुलाई तक लांच होगी IRCTC की नई वेबसाइट! रेल मंत्री का एलान, जानिए क्या होगा खास?

IRCTC की सुस्त स्पीड से परेशान करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! रेल मंत्री ने लिया एक ऐसा फैसला, जिससे बदल जाएगा टिकट बुकिंग का अंदाज़. जानिए क्या है नया...

By: Shivani Singh | Published: June 14, 2026 3:13:29 PM IST

IRCTC की सुस्त स्पीड से परेशान करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी!
IRCTC की सुस्त स्पीड से परेशान करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी!


भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार, 11 जून को घोषणा की कि 15 जुलाई तक एक बिल्कुल नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च की जाएगी. मंत्री ने जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) में छात्रों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी.

दरअसल, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव एक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों से मिले, जिसके बाद एक छात्रा ने IRCTC की वेबसाइट को लेकर शिकायत की जिसके बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उसी समय अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि कुछ विद्यार्थियों की मांग है कि IRCTC की नई वेबसाइट बननी चाहिए क्या 40 दिनों के अंदर बन जाएगी, तभी उधर से जवाब आया कि नई वेबसाइट 30 दिनों के अंदर बना दी जाएगी. जिसके बाद रेल मंत्री ने सबके सामने ये एलान किया कि आने वाले 15 जुलाई तक IRCTC की नई वेबसाइट लांच कर दी जाएगी.

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नई वेबसाइट क्या खास बनाती है?

अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों या ‘तत्काल’ टिकट बुकिंग के समय ज़्यादा ट्रैफ़िक के कारण IRCTC वेबसाइट धीमी हो जाती है. यात्रियों को होने वाली इस समस्या को दूर करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को अपग्रेड किया जा रहा है. द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई वेबसाइट में मौजूदा वेबसाइट की तुलना में बेहतर, तेज़ और आधुनिक फ़ीचर होंगे. इसका मुख्य उद्देश्य यूज़र्स के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग के अनुभव को आसान, सुरक्षित और बेहतरीन बनाना है.

यात्रियों को क्या फ़ायदा होगा?

  • सुपरफ़ास्ट स्पीड: नई टेक्नोलॉजी की वजह से वेबसाइट तेज़ी से लोड होगी और टिकट बुकिंग में कम समय लगेगा.
  • आधुनिक इंटरफ़ेस: वेबसाइट का लुक और लेआउट ज़्यादा यूज़र-फ़्रेंडली होगा, जिससे आम यूज़र के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा.
  • बेहतर फ़ंक्शनैलिटी: टिकट कैंसिल करने और रिफ़ंड का स्टेटस चेक करने जैसे काम पहले की तुलना में ज़्यादा आसानी से हो सकेंगे.

Tags: ashwani vaishnavIRCTC
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