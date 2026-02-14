Home > देश > Indian Railway: 1 मार्च से बदलेगा टिकट बुकिंग का खेल! यात्रियों के लिए क्या है नया नियम?

Indian Railway: अगर आप रोजाना ट्रेन टिकट बुक करते है, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी समय है. भारतीय रेलवे 1 मार्च से अपना लंंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है UTS बुकिंग ऐप बंद कर देगा. UTS ऐप जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और दूसरे अनरिज़र्व्ड टिकट के लिए यात्रियों का भरोसेमंद साथी रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 14, 2026 3:25:34 PM IST

Indian Railways
Indian Railways


Indian Railway: अगर आप रोजाना ट्रेन टिकट बुक करते है, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी समय है. भारतीय रेलवे 1 मार्च से अपना लंंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है UTS बुकिंग ऐप बंद कर देगा. UTS ऐप जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और दूसरे अनरिज़र्व्ड टिकट के लिए यात्रियों का भरोसेमंद साथी रहा है. लाखों यात्री रोजाना अपनी यात्रा के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते है. क्योंकि यह आसान, तेज और डायरेक्ट मोबाइल टिकट बुकिंग कर सकते थे.

UTS ऐप बिना रिजर्व सीट वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी चीज बन गया था. इससे वे अपने सबसे पास के स्टेशन से जनरल टिकट और प्लेटफ़ॉर्म टिकट बुक कर सकते थे और तुरंत अपनी यात्रा प्लान कर सकते थे. इस बदलाव के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के नए तरीके से परिचित होने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी.

इसकी जगह कौन सा ऐप इस्तेमाल किया जाएगा?

  • रेलवे ने अब UTS ऐप बंद कर दिया है और नए और ज़्यादा एडवांस्ड RailOne ऐप को प्राथमिकता दी है.
  • इस नए ऐप से जनरल और प्लेटफ़ॉर्म टिकट बुकिंग की जा सकेगी.
  • एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर, इस ऐप में IRCTC और NTES जैसी सर्विस भी शामिल है.
  • पैसेंजर्स को अब अपनी सभी टिकटिंग जरूरतों के लिए सिर्फ़ RailOne पर निर्भर रहना होगा.

डिस्काउंट मिलेगा

  • RailOne ऐप पर जनरल टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स को डिजिटल पेमेंट पर 3 परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा.
  • यह ऑफर RailOne ऐप पर 14 जुलाई, 2026 तक मिलेगा.
  • यह डिस्काउंट उन पैसेंजर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा जो रोज या कभी-कभी जनरल टिकट बुक करते है.
  • आप नए RailOne ऐप में अपने R-Wallet बैलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे डिजिटल पेमेंट और भी आसान हो जाएगा.

इस ऐप पर टिकट बुक करने के लिए, पैसेंजर UPI, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, R-Wallet और नेट बैंकिंग जैसे अलग-अलग तरीकों से पेमेंट कर सकते है.

ये हैं इसके फ़ीचर्स

RailOne ऐप कई फ़ीचर्स का कॉम्बिनेशन है. इसमें न सिर्फ़ टिकट बुकिंग टिकट स्टेटस चेक, लाइव ट्रेन रनिंग और प्लेटफ़ॉर्म टिकटिंग शामिल है, बल्कि ऐप के अंदर IRCTC और NTES सर्विस का इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस भी है. इससे पैसेंजर्स को एक ही जगह पर कई तरह की सर्विस मिलेंगी, जिससे ट्रैवल प्लानिंग और भी आसान और आसान हो जाएगी.

