रेलवे का बड़ा फैसला! अब बेडरोल चुराकर भागे तो एग्जिट गेट पर बजेगा हूटर, जानिए कैसे करेगा काम RFID सिस्टम

Train Bedroll RFID System: अगर आप एसी कोच में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है. भारतीय रेलवे अब ट्रेनों में मिलने वाले कंबल, चादर, तौलिया और तकिया कवर की चोरी रोकने के लिए नई तकनीक अपनाने जा रहा है. जल्द ही इन सभी बेडरोल आइटम्स में RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) चिप लगाई जाएगी. इसके बाद अगर कोई यात्री इन्हें बैग में रखकर ट्रेन से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो स्टेशन के एग्जिट गेट पर लगा सेंसर तुरंत अलार्म बजा देगा.

रेलवे बेडरोल मैनेजमेंट को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत चादर, कंबल, तौलिया और तकिया कवर जैसे सामान में बेहद छोटी RFID चिप लगाई जाएगी. वहीं, स्टेशन और कोच के निकास द्वार पर विशेष स्कैनर लगाए जाएंगे. जैसे ही चिप वाला सामान बिना अनुमति बाहर जाएगा, सेंसर उसे पहचानकर तुरंत हूटर बजा देगा, जिससे मौके पर ही कार्रवाई की जा सकेगी.

दो समस्याओं का एक साथ होगा समाधान

रेलवे का मानना है कि इस तकनीक से सिर्फ चोरी पर ही रोक नहीं लगेगी, बल्कि बेडरोल की निगरानी भी आसान हो जाएगी. किस सामान का कितनी बार इस्तेमाल हुआ, कब धुलाई हुई और किस ट्रेन में भेजा गया, इसकी पूरी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध रहेगी. इससे यात्रियों को साफ और बेहतर गुणवत्ता वाला लिनन उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.

हर साल लाखों बेडरोल हो जाते हैं गायब

भारतीय रेलवे हर साल करीब 14 से 15 करोड़ बेडरोल आइटम यात्रियों को उपलब्ध कराता है. इनमें से लगभग 10 से 12 लाख सामान चोरी हो जाते हैं. सबसे ज्यादा चादर और तौलिये गायब होने की शिकायतें सामने आती हैं. रेलवे के आकलन के मुताबिक, इस वजह से हर साल करीब 50 से 60 करोड़ रुपये का नुकसान होता है.

कहां से होगी शुरुआत?

जानकारी के मुताबिक, मुंबई के सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में इस व्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. शुरुआती सफलता के बाद इसे दूसरे रूटों और ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है.

कितना आएगा खर्च?