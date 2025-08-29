Indian Railways: पूजा स्पेशल रेलगाड़ियों का टाइम टेबल जारी, अब फेस्टिवल पर घर जाना आसान

नई दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट

Indian Railways: त्योहारों के मौके पर खासकर दशहरा, दीपावली और छठ पूजा में जाने वाले रेल मुसाफिरों खासकर पूर्वांचल के लिए बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12,000 रेलगाड़ियों से अधिक चलाने की घोषणा तो की थी, लेकिन, अब इन रेल यात्रियों का इंतजार खत्म हो गया है कि ये रेलगाड़ियां चलेगी या फिर घोषणा तक ही रहेगी !

इस मद्देनजर रेल मंत्रालय ने पूजा स्पेशल ट्रेनों का मांग के आधार पर टाइम टेबल जारी कर दिया है

फिलहाल,2024 एडिशनल ट्रिप्स का ऐलान किया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी अब जारी किया जा रहा है । 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के आवागमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है जिनके जरिए कुल 2024 अतिरिक्त फेरे (ट्रिप्स) सुनिश्चित किए जाएंगे।

भारतीय रेल द्वारा यह फैसला त्योहारों के मौके पर देश के अलग – अलग राज्यों से यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने और उन्हें अपने परिजनों के साथ उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है । खासकर ,उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बड़े स्टेशनों से चलने वाली इन ट्रेनों से महानगरों और ग्रामीण इलाकों के बीच बेहतर सुविधाएं मिल सके।

कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

पूजा स्पेशल इन ट्रेनों में से दक्षिण मध्य रेलवे जोन में 48 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो 684 ट्रिप्स पूरा करेंगी। इन ट्रेनों का संचालन मुख्यतः हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने 14 ट्रेनें अधिसूचित की हैं, जो पटना, गया, दरभंगा और मुज़फ़्फ़रपुर जैसे बिहार के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और कुल 588 ट्रिप्स लगाएंगी। पूर्व रेलवे जोन में कोलकाता, सियालदह, हावड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से 24 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके मदद से 198 ट्रिप्स संचालित होंगी।

10 खास ट्रेनें

वहीं, पश्चिम रेलवे ने मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों से 24 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जो 204 ट्रिप्स पूरी करेंगी। दक्षिण रेलवे में चेन्नई ,कोयंबत्तूर, मदुरै जैसे स्टेशनों से 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनसे 66 ट्रिप्स होंगी।

इन विशेष ट्रेनों की अधिक जानकारी IRCTC और नजदीकी रेलवे स्टेशनों से प्राप्त की जा सकती है



इसके अलावा, पूर्व तट रेलवे से भुवनेश्वर, पुरी और सम्बलपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे से रांची, टाटानगर, उत्तर मध्य रेलवे से प्रयागराज, कानपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी, रूट और ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, IRCTC और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।

भारतीय रेलवे की अपील – यात्री करें दिशा-निर्देशों का पालन

वहीं, रेल मंत्रालय रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे इन विशेष ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अग्रिम बुकिंग कराएं और अपने टिकट की पुष्टि सुनिश्चित करें , साथ ही,इस सफर के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें।