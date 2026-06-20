Train Ticket: बिना टिकट ट्रेन में बैठते ही खाली हो जाएगी जेब, रेलवे ने कई गुना बढ़ाया जुर्माना; रकम सन फर्स्ट AC में बैठने वालों के भी उड़े होश

Railway New Rules: इंडियन रेलवे ने नियमों के उल्लंघन और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया है. नए आदेश के तहत, अब सीधे केस नहीं चलाया जाएगा; बल्कि पहले जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो मामला कोर्ट में जाएगा. सरकार के मुताबिक, पब्लिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट प्रोविज़न) एक्ट, 2026 के तहत रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 137 और 138 में बदलाव किए गए हैं. इससे मिनिमम जुर्माना ₹250 से बढ़कर ₹500 हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि बिना टिकट, बिना वैलिड पास या तय दूरी से ज़्यादा यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर अब मिनिमम जुर्माना दोगुना देना होगा.

रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 137 के मुताबिक, जानबूझकर बिना वैलिड टिकट या पास के यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना और सज़ा होगी. पहले, मिनिमम जुर्माना ₹250 था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छह महीने की जेल, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते थे. किराए के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाए गए थे. नए ऑर्डर के तहत, मिनिमम फाइन बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है. मैक्सिमम पेनल्टी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि एक्स्ट्रा चार्ज और किराया कलेक्शन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

सेक्शन 138 में क्या बदलाव हुए हैं?

सेक्शन 138 उन पैसेंजर पर लागू होता है जो बिना वैलिड टिकट या पास के यात्रा करते हैं, या टिकट पर बताई गई दूरी से ज़्यादा यात्रा करते हैं. पहले, मिनिमम एक्स्ट्रा फाइन ₹250 था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है. हालांकि, असल में तय की गई दूरी का किराया और दूसरे एक्स्ट्रा चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

गलत सामान ले जाने पर ₹10,000 का फाइन

नए बदलाव के तहत, रेलवे ने तय किया है कि खतरनाक सामान ले जाने पर मिनिमम ₹10,000 का फाइन लगेगा, और गंभीर मामलों में जेल की सज़ा भी हो सकती है. इसके अलावा, किसी और के नाम पर टिकट लेकर यात्रा करने पर टिकट ज़ब्त कर लिया जाएगा, और यात्री को टिकट का किराया और कम से कम ₹500 का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.

रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस के सामान बेचना, फेरी लगाना या भीख मांगना 2,000 रुपये तक के जुर्माने जैसा होगा. बार-बार नियम तोड़ने पर जेल और ज़्यादा जुर्माना भी हो सकता है. नए नियम के तहत, ट्रेन या स्टेशन पर नशे में यात्रियों को परेशान करने पर टिकट ज़ब्त हो जाएगा, साथ ही 1,000 रुपये तक का जुर्माना, जेल या कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ सकती है.

रेलवे परिसर में घुसने पर जुर्माना

बिना इजाज़त यात्री एरिया में घुसने या जाने से मना करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. रेलवे की दूसरी प्रॉपर्टी में बिना इजाज़त घुसने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और जेल हो सकती है. बिना इजाज़त के महिलाओं के कम्पार्टमेंट, सीट या कम्पार्टमेंट में घुसने वाले पुरुष यात्री पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगेगा. जुर्माना न देने पर कोर्ट केस होगा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

रेलवे परिसर में गाड़ी के नियमों का उल्लंघन

स्टेशन परिसर में गलत पार्किंग, वन-वे नियम तोड़ना या ट्रैफिक में रुकावट डालने पर ₹500 का जुर्माना लगेगा. रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को लेटर भेजकर बदलावों की जानकारी दी है. हालांकि, नए नियमों को लागू करने के लिए एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. रेलवे ने TTE, कमर्शियल स्टाफ, RPF और दूसरे फील्ड स्टाफ को 1 जुलाई, 2026 को या उसके बाद रजिस्टर हुए मामलों के लिए बदले हुए जुर्माने को लागू करने का निर्देश दिया है. रेल मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इन बदलावों का मकसद बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना, नियमों का पालन बढ़ाना, रेलवे के रेवेन्यू की रक्षा करना और टिकट चेकिंग सिस्टम को और असरदार बनाना है.h