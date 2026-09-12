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ट्रेन में सोते-सोते निकल गया स्टेशन तो क्या करना होगा? रेलवे देगा वापसी टिकट या खुद अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे पैसे?

Missed Train Station in Night Indian Railways Rules: ट्रेन में सफर के दौरान नींद लगने पर यदि आपका स्टेशन छूट जाए, तो रेलवे के नियमों के मुताबिक आपको बिना टिकट फ्री वापसी की सुविधा नहीं मिलती है. यदि ऐसा हो तो फिर यात्री क्या करेगा और क्या रेलवे इस समस्या का किसी तरह से समाधान कर सकता है

By: Kajal Jain | Published: September 12, 2026 6:25:56 PM IST

ट्रेन में सोते-सोते निकल गया स्टेशन तो क्या करना होगा? रेलवे देगा वापसी टिकट या खुद अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे पैसे?
ट्रेन में सोते-सोते निकल गया स्टेशन तो क्या करना होगा? रेलवे देगा वापसी टिकट या खुद अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे पैसे?


Missed Train Station in Night Indian Railways Rules: ट्रेन में सफर के दौरान गहरी नींद आना बेहद आम है. कई बार तो लोग इतना सपनों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि डेस्टिनेशन स्टेशन निकल जाता है और पीछे रह जाता है बस अफसोस और ढ़ेर सारी चिंता. रात के सफर में अक्सर लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरिएंस हो जाता है. जब नींद खुलती है और पता चलता है कि ट्रेन तो आगे निकल चुकी है, तो उस वक्त पैसेंजर की सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है. दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूमता है कि अब वापस कैसे जाएं? क्या रेलवे उसी पुराने टिकट पर वापस ले जाएगी या फिर से नया टिकट खरीदना पड़ेगा? अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो रेलवे के इन नियमों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए. कुछ लोगों का लगता है कि गलती से नींद लगने पर स्टेशन निकल जाए तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की होती है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. हकीकत की बात करें तो गलती से नींद लगना या ट्रेन में गहरी नींद के कारण स्टेशन छूटने का पूरा ठीकरा आपके ही सिर पर फूटता है. लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके हाथ में काफी कुछ ऐसा होता है जो आप बिना समय गंवाए कर सकते हैं. यहां जानिए आखिर क्या कहते हैं रेलवे के नियम और ऐसा कंडीशन में परेशान होने के बजाए यात्री को क्या कदम उठाना चाहिए.

अगले स्टेशन पर उतरकर फटाफट कर लें ये काम

अगर आपकी भी नींद खुली और आपको पता चला कि आपका स्टेशन पीछे छूट चुका है, तो जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. ऐसे में सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि आप बिना किसी झंझट के तुरंत अगले आने वाले स्टेशन पर उतर जाएं. बहुत से लोग सोचते हैं कि वे उसी ट्रेन में बैठकर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा करना आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है और टीटीई आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है. नियमों के मुताबिक, आपको उस अगले स्टेशन पर उतरकर वापसी की दिशा के लिए एक नया टिकट लेना ही पड़ेगा. इसलिए बिना समय गंवाए अगले स्टॉप पर उतरें और अपनी आगे की यात्रा के लिए टिकट काउंटर या डिजिटल माध्यम से रिटर्न टिकट का इंतजाम करें.

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क्या टीटीई या रेलवे स्टाफ कर सकता है आपकी कोई मदद?

इस तरह की परेशानी में फंसने पर सबसे पहले दिमाग में टीटीई (TTE) का ख्याल आता है. ऐसे में आप अपनी समस्या जाकर टीटीई या अन्य रेलवे स्टाफ को बता सकते हैं. वे आपको सही जानकारी दे सकते हैं कि अगली वापसी वाली ट्रेन कब और कौन सी है. हालांकि, यह बात अच्छे से समझ लें कि टीटीई के पास आपको मुफ्त में वापस भेजने या बिना टिकट फ्री ट्रांसफर देने का कोई अधिकार नहीं होता. वे सिर्फ आपको नियम बता सकते हैं और आगे की प्रक्रिया में गाइड कर सकते हैं. वापसी के लिए आपको कायदे से नियम मानकर ही टिकट लेना होगा.

सफर के दौरान इन छोटी बातों का रखें ध्यान, नहीं छूटेगा कभी स्टेशन

ट्रेन में सफर करते वक्त ऐसी आफत से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें. रात के समय या लंबी यात्रा में सोते वक्त अपने मोबाइल में अलार्म जरूर सेट कर लें, ताकि स्टेशन आने से पहले आपकी नींद खुल जाए. इसके अलावा, अपने आस-पास बैठे साथी यात्रियों या को-पैसेंजर्स को भी बता दें कि आपको किस स्टेशन पर उतरना है, ताकि वे भी आपको जगा सकें. अगर जरूरत लगे, तो कोच अटेंडेंट या टीटीई को भी पहले ही बता दें. थोड़ी सी समझदारी और एक अलार्म आपको बेवजह की भगदड़, समय की बर्बादी और एक्सट्रा पैसों के खर्च से बचा सकता है.

ये भी पढ़ें:- राष्ट्रपति भवन की पहली ‘आर्मी गर्ल’: कौन हैं मेजर ‘नव्या शेखावत’? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नई ADC, जिन्होंने अपनी एंट्री के साथ रच दिया इतिहास!

Tags: Indian Railways
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