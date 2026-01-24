Home > देश > Indian Railways: रेलवे का बड़ा फैसला, जनवरी 2026 से शुरू हुईं अमृत भारत ट्रेनों में नहीं चलेगी RAC सुविधा; यहां जानें जरूरी जानकारी

Train Ticket Rules: रेलवे बोर्ड के अनुसार, जनवरी 2026 से शुरू होने वाली Amrit Bharat II Express ट्रेनों में RAC टिकट का कोई प्रावधान नहीं होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 24, 2026 9:34:06 PM IST

Indian Railways RAC tickets
Indian Railways RAC tickets


Indian Railways RAC Tickets: भारतीय रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़ी टिकटिंग और किराया व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं, जिनका असर जनवरी 2026 से यात्रियों पर सीधे तौर पर पड़ेगा. 2023 में शुरू की गई अमृत भारत ट्रेनें, वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथबेहतर नॉन-एसी यात्रा अनुभव देने के लिए जानी जाती हैं. अब रेलवे ने इन्हें और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है.

इन ट्रेनों में अब नहीं चलेगी RAC सुविधा

सबसे बड़ा बदलाव RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट को लेकर है. रेलवे बोर्ड के अनुसार, जनवरी 2026 से शुरू होने वाली Amrit Bharat II Express ट्रेनों में RAC टिकट का कोई प्रावधान नहीं होगा. यानी जिन यात्रियों के पास RAC टिकट होगा, वे इन ट्रेनों में बोर्डिंग नहीं कर पाएंगे. इसका सीधा मतलब है कि अमृत भारत ट्रेनों में अबआधी सीट पर यात्रा करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी. हर यात्री को कन्फर्म सीट मिलेगी, जिससे यात्रा ज्यादा आरामदायक और तयशुदा होगी.
 
रेलवे ने साफ किया है कि इस महीने से शुरू हुई अमृत भारत ट्रेनों में भी RAC टिकट बोर्डिंग के लिए वैध नहीं माने जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल 12 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है, जो जल्द ही अपनी कमर्शियल सेवाएं शुरू करेंगी. 

इन सभी ट्रेनों में RAC टिकट धारकों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी-

गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस
डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस
न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस
न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
अलीपुरद्वार – एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस
अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस
कोलकाता (संतरागाछी) – ताम्बरम अमृत भारत एक्सप्रेस
कोलकाता (हावड़ा)-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस
कोलकाता (सियालदह)-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस
तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस
तिरुवनंतपुरम उत्तर-चार्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
नागरकोइल जंक्शन-मंगलुरु जंक्शन अमृत भारत एक्सप्रेस

किराया व्यवस्था में भी रेलवे ने किया बदलाव

किराया व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. रेलवे ने मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस तय कर दी है. स्लीपर क्लास के लिए अब कम से कम 200 किलोमीटर का किराया लिया जाएगा, भले ही यात्रा की वास्तविक दूरी कम हो. इस श्रेणी में बेसिक किराया 149 रुपये से शुरू होता है. वहीं, सेकंड क्लास (अनारक्षित) के लिए 50 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी तय की गई है, जिसका किराया 36 रुपये से शुरू होगा. इसके अलावा रिजर्वेशन फीस और अन्य सरचार्ज पहले की तरह लागू रहेंगे.

यात्रियों के लिए फायदा या नुकसान!

यात्रियों के लिहाज से ये बदलाव कई मायनों में अहम हैं. बुकिंग प्रक्रिया ज्यादा साफ और आसान होगी, क्योंकि RAC अपग्रेड को लेकर अनिश्चितता नहीं रहेगी. हालांकि, कम दूरी की यात्रा करने वालों को मिनिमम किराए की वजह से थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है. वहीं, लंबी दूरी के यात्रियों को ज्यादा आरामदायक, भरोसेमंद और बेहतर नॉन-एसी यात्रा अनुभव मिलने की उम्मीद है.

Tags: Amrit Bharat expressIndian RailwaysNo RAC provisionRAC ticketsRailway fare changesTrain ticket rules
