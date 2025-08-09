Indian Railways: 200 KM की यात्रा, 354 वैगन, 7 इंजन…भारतीय रेलवे ने ‘रुद्रस्त्र’ से दिखाई दुनिया को अपनी ताकत, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

Indian Railways Longest Train Rudrastra : भारतीय रेलवे ने ग्रैंड कॉर्ड रेल खंड पर अपनी अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी, ‘रुद्रस्त्र’ का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है, जो छह मानक रेकों को एक इकाई में जोड़कर बनाई गई है। इसमें 354 वैगन हैं और यह सात इंजनों द्वारा संचालित है।

यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के गंजख्वाजा स्टेशन से झारखंड के गढ़वा रोड स्टेशन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से लगभग पाँच घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। सामान्य पटरियों पर आने से पहले, इस मार्ग का एक हिस्सा समर्पित मालगाड़ी गलियारे (डीएफसी) पर चलता था।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस ट्रेन का एक वीडियो साझा किया, जिसका शीर्षक था, “‘रुद्रस्त्र’ – भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी (4.5 किलोमीटर लंबी)।”

‘रुद्रस्त्र’ को क्या खास बनाता है?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन छह रेकों को अलग-अलग चलाने का मतलब होता चालक दल की व्यवस्था, समय-निर्धारण और मार्ग-निर्धारण को छह बार दोहराना। इन्हें ‘रुद्रस्त्र’ के रूप में एक साथ चलाकर, रेलवे समय, जनशक्ति और परिचालन लागत बचा सकता है। यह तरीका माल ढुलाई को तेज़ और अधिक किफायती भी बनाता है, जो भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा है।

‘Rudrastra’ – Bharat’s longest freight train (4.5 km long) pic.twitter.com/Ufk2MFnpfl — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 8, 2025

इस परियोजना के लिए विशेष तकनीकी समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसका प्रबंधन पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू डिवीजन द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। यह डिवीजन मालगाड़ियों को परिचालन के लिए पुनः जोड़ने से पहले उनकी मरम्मत और तकनीकी निरीक्षण के लिए जाना जाता है। रेलवे अधिकारियों ने इस उपलब्धि को डिवीजन की दक्षता, नवाचार और टीम वर्क का प्रमाण बताया।

बाकी देशों की तुलना में कहा खड़ी है भारतीय रेलवे

हालाँकि ‘रुद्रस्त्र’ भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड अभी भी ऑस्ट्रेलिया की बीएचपी कंपनी के नाम है। उनकी ट्रेन 7.3 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 682 वैगन थे। फिर भी, भारतीय रेलवे की नई उपलब्धि को विश्व स्तरीय मालगाड़ी संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

