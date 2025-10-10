ट्रेन सफर में अब घर का खाना ले जाना पड़ेगा महंगा, देना पड़ सकता है मोटा जुर्माना; जानें क्यों?
ट्रेन सफर में अब घर का खाना ले जाना पड़ेगा महंगा, देना पड़ सकता है मोटा जुर्माना; जानें क्यों?

Indian Railway News: ट्रेन में सफर के दौरान तमाम लोग घर से बना खाना लेकर ही जाते हैं और जब भूख लगती है, तो उसे खा लेते हैं. लेकिन अब उन यात्रियों को ये महंगा पड़ रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 10, 2025 5:05:19 PM IST

Indian Railways Penalties
Indian Railways Penalties

Indian Railways Penalties From Passengers: भारतीय रेलवे में हाल के समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन्स को अपग्रेड करने, यात्रियों को बेहतर सुविधा देना आदि शामिल है. इसके अलावा हमेशा से गंदगी और कूड़ा कचरा रेलवे के लिए बड़ी परेशानियों में से एक रही है. लेकिन अब इस पर भी काम किया जा रहा है. लेकिन इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

असल में कई बार ये देखा गया है कि ट्रेन में सफर के दौरान तमाम लोग घर से बना खाना लेकर ही जाते हैं और जब भूख लगती है, तो उसे खा लेते हैं. लेकिन अब उन यात्रियों को ये काम करना महंगा पड़ रहा है. और इसके पीछे की वजह भारतीय रेलवे द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान है, जोकि 
ट्रेनों और स्‍टेशनों में गंदगी फैलाने वालों और धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है.

साफ सफाई को लेकर रेलवे का विशेष अभियान

बता दें कि रेलवे की तरफ से इस अभियान में मोटी पेनाल्‍टी भी वसूली गई है. इसमें उत्‍तर मध्‍य रेलवे के झांसी डिवीजन सितंबर महीने से 5113 यात्रियों पर गंदगी फैलाने और धूम्रपान करने पर कार्रवाई की गयी. यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. इन यात्रियों से 10,26,670 रुपये की रिकॉर्ड पेनाल्‍टी लगाई गयी. इस तरह सभी डिवीजनों पर कार्रवाई चल रही है.

यात्री ट्रेन और स्‍टेशनों पर फैला रहे हैं गंदगी

इस अभियान के दौरान पकड़े गए कई यात्री घर का बना खाना साथ लेकर आते हैं. हालांकि, खाने के बाद वे बचा हुआ खाना ट्रेन या स्टेशन पर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है. जब रेलवे कर्मचारी उन्हें पकड़ते हैं, तो वे तरह-तरह के बहाने बनाते हैं. हालाँकि, स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई की जा रही है. जब कूड़ा फेंकने या धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाया जाता है, तो आस-पास के यात्री भी गपशप करते हैं, जिससे वे नज़रें मिलाने से बचते हैं.

भारतीय रेलवे की यात्रियों से अपील 

रेलवे के अनुसार, गंदगी न केवल स्टेशनों की सुंदरता और स्वच्छता को प्रभावित करती है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है. गंदे प्लेटफार्म, खुले में थूकना, गंदे शौचालय या कूड़ा-कचरा और बचा हुआ खाना दुर्गंध और संक्रमण का खतरा पैदा करते हैं. इससे यात्रियों के अनुभव और भारतीय रेलवे की छवि को नुकसान पहुँचता है. इसीलिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों से स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और खुले में थूकने या धूम्रपान जैसी आदतों से बचने की अपील की है. इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

