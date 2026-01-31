ट्रेन टिकट के साथ फ्री में मिलती हैं ये 5 सुविधाएं, जानें कैसे उठाएं पूरा फायदा

Train Free Facilities: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते है. कुछ लोग तो रोज़ाना काम या स्कूल आने-जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते है. यह एक शहर से दूसरे शहर जाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है, इसीलिए इंडियन रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है. हालांकि बहुत कम ट्रेन यात्रियों को पता है कि इंडियन रेलवे टिकट खरीदने के बाद कई सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में देता है. ये सुविधाएं न सिर्फ़ सफर को ज़्यादा आरामदायक बनाती हैं, बल्कि जरूरत के समय बहुत मददगार भी होती है. तो अगर आप जल्द ही ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं या रोज़ाना सफर करते हैं, तो आइए इन मुफ्त सुविधाओं के बारे में जानते है.

स्टेशन पर वेटिंग रूम

अगर आपकी ट्रेन लेट है या आपको अगली ट्रेन का इंतज़ार करना है, तो रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में देता है. यहां आप आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और अपना सामान सुरक्षित रख सकते है. कई बड़े स्टेशनों पर AC और नॉन-AC दोनों तरह के वेटिंग रूम होते है. यह सुविधा खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए बहुत राहत देती है.

मुफ्त वाई-फाई

आजकल इंटरनेट की जरूरत किसे नहीं होती? इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इंडियन रेलवे कई बड़े स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई देता है. आप ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, टिकट से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं, जरूरी कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन काम कर सकते है. आपको बस स्टेशन पर वाई-फाई से कनेक्ट करना होगा. इसके बाद आप अपने मोबाइल डेटा खर्च किए बिना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते है.

AC कोच में कंबल, तकिया और चादर

अगर आपने AC कोच में टिकट बुक किया है, तो कुछ सुविधाएं पहले से ही किराए में शामिल होती है. रेलवे आपको साफ चादर, तकिया और कंबल बिल्कुल मुफ्त में देता है. इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है. यह सुविधा रात की यात्रा के दौरान बहुत उपयोगी होती है और यात्रा को आरामदायक बनाती है.

इमरजेंसी में तुरंत मेडिकल सहायता

अगर यात्रा के दौरान कोई यात्री बीमार पड़ जाता है, तो रेलवे मेडिकल सहायता देता है. जरूरत पड़ने पर अगले स्टेशन पर डॉक्टर को बुलाया जाता है. रेलवे कर्मचारी पूरी मदद करते है. बहुत से लोगों को इस सुविधा के बारे में पता नहीं होता, लेकिन यह टिकट के साथ मिलने वाली एक जरूरी सेवा है.

सुरक्षा और सहायता के लिए रेलवे कर्मचारी

इन सबके अलावा यात्रा के दौरान किसी भी समस्या के मामले में TTE (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) कोच अटेंडेंट और रेलवे हेल्पलाइन आपकी मदद के लिए उपलब्ध है. यह सेवा खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए फायदेमंद है.