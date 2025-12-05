Home > देश > IndiGo संकट के बीच भारतीय रेलवे हुआ एक्टिव, ट्रेनों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच – स्पेशल ट्रेनें भी शुरू; यहां जानें कौन से रूट पर चलेंगी

IndiGo संकट के बीच भारतीय रेलवे हुआ एक्टिव, ट्रेनों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच – स्पेशल ट्रेनें भी शुरू; यहां जानें कौन से रूट पर चलेंगी

IndiGo Flight Cancellations: सरकार ने इस रुकावट की हाई-लेवल जांच कराने का भी फ़ैसला किया है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 5, 2025 9:51:19 PM IST

IndiGo Flight Cancellations
IndiGo Flight Cancellations


Indian Railways Extra Coaches: देश भर में इंडिगो फ्लाइट्स में चल रही दिक्कतों के बीच, इंडियन रेलवे (IR) एक्टिव हो गई है. उड़ाने कैंसिल होने की वजह से परेशान लोगों की परेशानी को कम करने के लिए कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच जोड़ने का ऐलान किया है. इसके अलावा नेशनल ट्रांसपोर्टर इस दौरान पैसेंजर की सुविधा पक्का करने के लिए और इंतज़ाम करने की भी प्लानिंग कर रहा है.

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इस डेवलपमेंट को कन्फर्म किया है. उन्होंने यह भी कहा कि पैसेंजर की सुविधा के लिए और इंतज़ाम करने की प्लानिंग चल रही है.

इंडिगो फ्लाइट में चल रही रुकावट के बीच ट्रेनों में कोच बढ़ाए जा रहे हैं.

12425                                                           12426
New Delhi – Jammutavi                           Jammutavi – New Delhi

12423                                                           12424
Dibrugarh – New Delhi                           New Delhi – Dibrugarh  

12029                                                           12030
New Delhi – Amritsar                             Amritsar – New Delhi
                                         

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के ऑपरेशन का ऐलान किया है:

ट्रेन नंबर 09729, दुर्गापुरा (जयपुर) – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन रविवार, 7 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12:25 बजे दुर्गापुरा से निकलेगी और अगले दिन सुबह 7:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. 

इसी तरह, ट्रेन नंबर 09730, बांद्रा टर्मिनस – दुर्गापुरा (जयपुर) स्पेशल ट्रेन सोमवार, 8 दिसंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे बांद्रा टर्मिनस से निकलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी. यह ट्रेन रास्ते में वनस्थली निवाई, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, पालग और बोरीवली स्टेशनों पर रुकेगी. 

इस ट्रेन में कुल 23 कोच होंगे, जिनमें 01 फर्स्ट कम सेकंड AC, 02 सेकंड AC, 05 थर्ड AC, 09 सेकंड स्लीपर, 04 जनरल क्लास और 02 गार्ड कोच शामिल हैं.

ट्रेन नंबर 04725, हिसार-खड़की स्पेशल ट्रेन रविवार (07.12.25) को हिसार से 05.50 बजे, 12.40 बजे निकलेगी और 13.00 बजे निकलेगी और सोमवार को 10.45 बजे खड़की पहुंचेगी. 

इसी तरह, ट्रेन नंबर 04726, खड़की-हिसार स्पेशल ट्रेन सोमवार (08.12.25) को 17.00 बजे खड़की से निकलेगी और 14.40 बजे जयपुर स्टेशन पहुंचेगी और 14.50 बजे निकलेगी और 22.25 बजे हिसार पहुंचेगी. यह ट्रेन सर्विस रास्ते में सादुलपुर, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर, रिंगास, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, बसई रोड, कल्याण, लोनावाला और चिंचवाड़ स्टेशनों पर रुकेगी. 

इस ट्रेन सर्विस में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 01 फर्स्ट कम सेकंड AC, 02 सेकंड AC, 07 थर्ड AC, 08 सेकंड स्लीपर, 02 जनरल क्लास और 02 गार्ड कोच शामिल हैं.

5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर! IndiGo दे रहा रिफंड, ऐसे करें अप्लाई

उड़ानों में आ रही दिक्कतों के बीच MoCA हुआ एक्टिव

इस बीच, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) ने फ़्लाइट शेड्यूल, खासकर इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट शेड्यूल में चल रही रुकावट को दूर करने के लिए तुरंत और एक्टिव कदम उठाए हैं. 

MoCA ने एक बयान में कहा कि, “DGCA के फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) ऑर्डर तुरंत रोक दिए गए हैं. हवाई सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना, यह फ़ैसला सिर्फ़ यात्रियों, खासकर सीनियर सिटिज़न्स, स्टूडेंट्स, मरीज़ों और उन दूसरे लोगों के हित में लिया गया है जो ज़रूरी ज़रूरतों के लिए समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर हैं.”

हाई-लेवल जांच के आदेश

सरकार ने इस रुकावट की हाई-लेवल जांच कराने का भी फ़ैसला किया है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, जहाँ भी ज़रूरी होगा, सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी, और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को फिर से ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े.

हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक 24×7 कंट्रोल रूम (011-24610843, 011-24693963, 096503-91859) बनाया है जो रियल-टाइम में स्थिति पर नज़र रख रहा है ताकि तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई, असरदार तालमेल और समस्याएँ सामने आने पर उनका तुरंत समाधान पक्का किया जा सके.

भगवान का पैसा खाकर मोटे हो रहे थे बैंक? सुप्रीम कोर्ट ने मारा करारा तमाचा! जानिए क्या है पूरा मामला

Tags: Indian Railways extra coachesIndiGo cancellations updateIndiGo flight disruptionsMoCA flight inquiry
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
IndiGo संकट के बीच भारतीय रेलवे हुआ एक्टिव, ट्रेनों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच – स्पेशल ट्रेनें भी शुरू; यहां जानें कौन से रूट पर चलेंगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IndiGo संकट के बीच भारतीय रेलवे हुआ एक्टिव, ट्रेनों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच – स्पेशल ट्रेनें भी शुरू; यहां जानें कौन से रूट पर चलेंगी
IndiGo संकट के बीच भारतीय रेलवे हुआ एक्टिव, ट्रेनों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच – स्पेशल ट्रेनें भी शुरू; यहां जानें कौन से रूट पर चलेंगी
IndiGo संकट के बीच भारतीय रेलवे हुआ एक्टिव, ट्रेनों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच – स्पेशल ट्रेनें भी शुरू; यहां जानें कौन से रूट पर चलेंगी
IndiGo संकट के बीच भारतीय रेलवे हुआ एक्टिव, ट्रेनों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच – स्पेशल ट्रेनें भी शुरू; यहां जानें कौन से रूट पर चलेंगी