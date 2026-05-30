Indian Railways: क्या ट्रेन में शराब लेकर कर सकते हैं यात्रा? जानें रेलवे के नियम, कब माना जाता है गैरकानूनी

Indian Railway alcohol rules: भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं. ट्रेन को सड़क पर यात्रा करने से ज्यादा किफायती और सुरक्षित माना जाता है. ट्रेन में आप यात्रा करने के साथ ही साथ अपने साथ कुछ सामान या लगेज लेकर भी जा सकते हैं. लेकिन, कई बार कुछ लोग ट्रेन में ऐसे सामान लेकर यात्रा करते हैं, जिसे लेकर जाना वर्जित होता है. अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे अपने सामान में शराब की बोतल रख सकते हैं? हालांकि, कुछ लोग छिपते-छिपाते हुए ट्रेन में शराब की बोतलें लेकर भी जाते हैं.

इसके लिए आपको यात्रा से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जान लेना चाहिए. हाल ही में रेलवे के कुछ कर्मचारियों द्वारा ट्रेन में शराब कते साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद रेलवे द्वारा इसपर एक्शन भी लिया गया है.

क्या शराब लेकर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं?

देखा जाए तो रेलवे के नियमों के हिसाब से ट्रेन में सीमित मात्रा में शराब लेकर जाना कोई गैरकानूनी काम या फिर जुर्म में शामिल नहीं होता है. दरअसल, आप उन राज्यों से सीमित मात्रा में शराब अपने साथ लेकर यात्रा कर सकते हैं. लेकिन, शराब के साथ यात्रा करते हुए आपको रेलवे के नियम और कानून का भी ध्यान रखना चाहिए. इसके तहत आपको यह देखना है कि आपको शराब को खोलकर ट्रेन में या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिलकुल नहीं पीनी है. रेलवे के नियमोंं के मुताबिक एक यात्री ट्रेन में केवल 2 लीटर शराब लेकर ही यात्रा कर सकता है. लेकिन, यात्रा करते हुए जो शराब आपके पास है वह खुली बिलकुल नहीं होनी चाहिए बल्कि, सीलपैक होनी चाहिए.

नियम तोड़ने पर हो सकती है सजा

अगर आप रेलवे के नियम तोड़ते हैं और शराब को ट्रेन में लेकर जाते हैं तो ऐसे में आपको 6 महीने की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं और ट्रेन में ही शराब पी रहे हैं तो ऐसे में आपको सजा का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप सीलपैक बोतल न ले जाकर खुली बोतल लेकर यात्रा करते हैं तो भी रेलवे के नियमों के खिलाफ है.